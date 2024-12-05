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小女孩超市瘋狂砸東西 員工束手無策

【洛杉磯訊】
女孩拿起葡萄汁，把它們砸到地上。（社群媒體視頻截屏）
女孩拿起葡萄汁，把它們砸到地上。（社群媒體視頻截屏）

一名年幼女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品，打碎多個玻璃瓶，以致地上狼藉一片，旁人阻攔卻被制止。這幕場景被拍攝記錄下來，視頻最近在南加華人圈的家長群裡廣為傳播，人們質疑小女孩的行為，並發問「孩子的家長呢，為何無人管教？」

（視頻來源：社群媒體／記者邵敏後製）

多家媒體包括Newsbreak、New York Post等相繼報導這起事件，這段長達兩分鐘的視頻，閱讀量在社群媒體上已超過300萬。畫面顯示，一名無人看管的女孩，身穿一套粉色運動服，年齡七、八歲左右，她瘋狂破壞沃爾瑪貨架上的大量商品，用腳猛踢貨架，並從架子上抓起東西，肆無忌憚地扔在地上。

視頻的女孩在店內亂扔東西，當她走向熟食櫃台時，兩名女顧客試圖制止她，但女孩坐在地上扭動身體以示抗議。畫面中可以聽到，一名購物者在旁邊大聲質問，「她的媽媽呢，跟她在一起的人呢？」緊接著，女孩走到另外一排貨架邊，開始把商品猛摔到地上，並用腳使勁踩。幾名超市工作人員在一旁看著，對女孩的行為無能為力。

現場有一名女子，尚不清楚是否為孩子的家長，她一直跟著鬧事女孩，並斥責試圖幹預的其他顧客，對他們說，「你們不知道她正在經歷什麼。」女孩接著來到飲料區，她拿起一瓶又一瓶葡萄汁砸到地上，玻璃渣和紫色的液體濺得滿地都是。

一名男性顧客靠近，試圖在女孩繼續破壞前控制她，但跟在旁邊的女子衝過來警告，「不要這樣對待一個小女孩。」男顧客不得不選擇後退。視頻最後的畫面顯示，一名男子可能是女孩的家長，終於把女孩扛在肩上帶走。外媒報導指出，這名男子身分尚未確認，也不清楚鬧事的女孩之後怎樣。目前還不確定這起事件發生在哪個城市，也不知道女孩的監護人是否要對商家進行賠償。

顧客試圖制止，但女孩坐在地上扭動身體以示抗議。（社群媒體視頻截屏）
顧客試圖制止，但女孩坐在地上扭動身體以示抗議。（社群媒體視頻截屏）
女孩用腳猛踢貨架。（社群媒體視頻截屏）
女孩用腳猛踢貨架。（社群媒體視頻截屏）
超市工作人員在一旁看著，對女孩的行為無能為力。（社群媒體視頻截屏）
超市工作人員在一旁看著，對女孩的行為無能為力。（社群媒體視頻截屏）

社群媒體 沃爾瑪 南加

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