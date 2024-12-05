星巴克新遊戲 可贏30年大獎

「星巴克生活」（Starbucks for Life）活動。（圖源星巴克官網）

本周，星巴克 一年一度的即時贏獎遊戲「星巴克生活」（Starbucks for Life）正式開啟，顧客有機會贏得長達30年的每日飲品或食品積分以及其他豐厚獎品。活動從今年12月2日開始，持續到2025年1月5日，成為星巴克假日季的一大亮點，這也是星巴克第11次舉辦該活動。

除了「終身星巴克」大獎，消費者還有機會贏得價值2萬美元的達美航空 禮品卡、1000美元的達美禮品卡、500美元的萬豪Bonvoy禮品卡、星巴克商品以及免費的獎勵星。

顧客可以通過星巴克的應用或官網參與遊戲。首次進入遊戲時，消費者點擊主螢幕上的禮物圖示即可獲得一張「貼紙」，通過收集貼紙填滿人物卡後，即可解鎖獎品。

每人每天最多可玩兩次，方法包括通過星巴克購物或完成指定的每週任務，例如下午購買一杯飲品或兌換獎勵星。此外，活動中設置了「周一雙倍獎勵」和「週五免費獎勵」等，新會員註冊後將額外獲得一次免費參與機會。

與此同時，星巴克推出了節日季功能表及節日杯設計，並計畫與DoorDash合作推出應用內送餐服務。