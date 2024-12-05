我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

星巴克新遊戲 可贏30年大獎

記者龔玥／綜合報導
「星巴克生活」（Starbucks for Life）活動。（圖源星巴克官網）
「星巴克生活」（Starbucks for Life）活動。（圖源星巴克官網）

本周，星巴克一年一度的即時贏獎遊戲「星巴克生活」（Starbucks for Life）正式開啟，顧客有機會贏得長達30年的每日飲品或食品積分以及其他豐厚獎品。活動從今年12月2日開始，持續到2025年1月5日，成為星巴克假日季的一大亮點，這也是星巴克第11次舉辦該活動。

除了「終身星巴克」大獎，消費者還有機會贏得價值2萬美元的達美航空禮品卡、1000美元的達美禮品卡、500美元的萬豪Bonvoy禮品卡、星巴克商品以及免費的獎勵星。

顧客可以通過星巴克的應用或官網參與遊戲。首次進入遊戲時，消費者點擊主螢幕上的禮物圖示即可獲得一張「貼紙」，通過收集貼紙填滿人物卡後，即可解鎖獎品。

每人每天最多可玩兩次，方法包括通過星巴克購物或完成指定的每週任務，例如下午購買一杯飲品或兌換獎勵星。此外，活動中設置了「周一雙倍獎勵」和「週五免費獎勵」等，新會員註冊後將額外獲得一次免費參與機會。

與此同時，星巴克推出了節日季功能表及節日杯設計，並計畫與DoorDash合作推出應用內送餐服務。

星巴克 達美航空

上一則

橙縣海濱地標 Harpoon Henry's餐廳經營50年明年起歇業

下一則

洛縣新檢察長霍克曼走馬上任 華裔民代寄厚望

延伸閱讀

星巴克南韓邊境開幕 喝咖啡眺望北韓山村

星巴克南韓邊境開幕 喝咖啡眺望北韓山村
星巴克咖啡師「排班軟體」遭駭搶修中 出勤薪資計算靠紙筆

星巴克咖啡師「排班軟體」遭駭搶修中 出勤薪資計算靠紙筆
價格戰升溫／傳星巴克擬售中國業務 瑞幸擬進軍美國

價格戰升溫／傳星巴克擬售中國業務 瑞幸擬進軍美國
星巴克擬出售中國股權 引進當地合作夥伴

星巴克擬出售中國股權 引進當地合作夥伴
傳擬出售股權 星巴克中國：努力尋找最佳增長路線

傳擬出售股權 星巴克中國：努力尋找最佳增長路線
星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版

星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期