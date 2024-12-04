洛縣新檢察長霍克曼宣誓就職 喊話告別政治政策司法

洛杉磯縣新一任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）3日在洛杉磯縣司法廣場宣誓就職。（記者楊青/攝影）

在11月大選中高票當選的洛杉磯縣新一任檢察長霍克曼（Nathan Hochman），3日在洛杉磯縣司法廣場宣誓就職。他對現場觀禮的上千名檢察官、警員、民選官員和民眾代表表示，以政治和極端政策為核心的所謂司法改革宣告結束，從今天開始，洛杉磯縣檢察官辦公室將以「事實」和「法律」作為執法準則，還給所有洛杉磯人公平公正的司法體系，還給洛杉磯人安全、美好的天使之城。

設立在洛市中心洛縣 司法大廈廣場上的就職典禮，現場數百個觀禮座位座無虛席，還有數百民眾站立在廣場附近，全程見證這場少有的規模盛大的檢察長就職儀式。前加州 州長史瓦辛格（Schwarzenegger）帶領霍克曼宣誓就職。洛杉磯縣縣政委員巴格、洛杉磯縣警察局長盧納、洛杉磯市副市長Brian William、洛杉磯市議員Traci Park、洛杉磯市警察局長麥唐諾等參加典禮並分別致詞。任期時犯罪率史上最低的洛杉磯縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）等也出席典禮。就職典禮由霍克曼的哥哥、洛杉磯縣警察局高階警官David霍克曼主持，霍克曼的太太和母親、孩子和家人在觀眾席中就坐。

77歲的史瓦辛格帶領霍克曼宣誓就職前開門見山表示，「從今天開始，洛杉磯重新回來了，我真是太高興、太高興了」。他表示，作為移民，他對洛杉磯充滿感情，但在過去幾年，洛杉磯卻是滿目瘡痍，讓人心痛。他說，過去幾年，自己幾乎每天騎車去健身房鍛鍊，每次都看到過去熟悉的警員，向他們問好，得到的答案都是「感受到心裡的挫折和創傷」，因為這些警員一次一次逮捕的罪犯，一次一次很快被釋放出來，一次一次繼續作惡。

霍克曼在將近20分鐘的就職演說中強調徹底告別賈斯康極端政治的司法改革，「從今天開始，事實與法律，是洛縣檢察官執法的唯二原則」。

霍克曼表示，我們今天不是作為民主黨人、獨立人士或共和黨人，而是洛杉磯人聚集在這裡，「公共安全」是所有人的共同目標。他表示，自己61年前出生在洛杉磯加大 醫院，在一個傳統規範的猶太家庭長大。70多年前，他的父母來到洛杉磯扎根，生兒育女，撫養孩子，從小到大，他的每一步都得到家人的幫助，而檢察官工作也正是如此，需要執法部門良好合作把工作做好，但在過去幾年，這些合作被徹底打破。

霍克曼的就職演說明確闡明其未來四年的執法核心：徹底清除對某些犯罪和罪犯傾斜的司法政策，所有的案件起訴以事實和法律作為基準；幫派成員將不再獲得幫派的免費通行證，當他們犯下暴力罪行，將加重懲處；徹底清除阻止檢察官為受害人家庭參加假釋聽證會提供協助的政策；清除為謀殺案定罪者提供翻案和提前出獄的政策。此外，仇恨犯罪、組織犯罪、人口走私、財產犯罪等等，都將受到它們應得的法律制裁。