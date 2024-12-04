藉慈善竊款 蘋果華裔員工遭訴

包括華裔在內的6名蘋果員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款中飽私囊，被控多項重罪。（取自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，蘋果（Apple）公司的六名前員工因涉嫌利用慈善配捐（charity-matching）計畫，向由其中一名被告控制的非營利組織進行虛假捐款。然後將公司的配捐資金據為己有並申請虛假稅務減免，在南灣面臨與欺詐相關的指控。

據報導，在蘋果公司首次向聖塔克拉拉縣地檢處通報了時長為2018年至2021年的可疑活動後，相關調查至少已經進行了兩年之久。

聖縣地檢處周二（3日）宣布，對來自卡斯楚谷（Castro Valley）的關姓男子Siu Kei 「Alex」 Kwan（37歲）及其他五名灣區 居民提出指控，指控包括重大盜竊（grand theft）、共謀實施重罪大盜竊（conspiracy to commit felony grand theft）、偽證（perjury）和稅務欺詐（tax fraud）。

這夥人被指控向兩家慈善機構捐款多達10多萬元，而檢察長稱Kwan是這一指控計畫的頭目，曾擔任過這兩家慈善機構的官員。據稱，他們隨後從蘋果公司的 「匹配捐贈計畫」（Matching Gifts Program）中套取了15萬2000元的匹配資金和超額匹配資金。

地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中說：「這起案件突出表明，我們堅定不移地致力於嚴厲起訴欺詐科技界、濫用重要慈善項目和國家資源的個人。」

據聖縣地檢處重大欺詐隊的調查人員稱，在2018年7月1日至2021年4月6日期間，Kwan和蘋果公司的五名同事向總部位於舊金山 的美國華人國際文化交流協會（American Chinese International Cultural Exchange Council）（Kwan曾擔任該協會的會計師）和 Hop4Kids（Kwan曾擔任該慈善機構的首席執行長）捐贈了數千元。

目前尚不清楚這些被告是否因為涉嫌犯罪而直接被蘋果公司解雇，但地檢長辦公室表示，在開始調查時，他們都不在蘋果公司工作。

調查人員說，Kwan利用他在非營利組織的職務之便，將捐款退還給其他被告，但只是在從蘋果公司獲得配捐資金之後。除了將配捐資金據為己有外，Kwan還被指控幫助同謀從退還的捐款中申請減稅。

本案中其他被指控的人包括：31歲的聯合市居民Zheng Chang（Union City）、38歲的海沃居民「Victor」 Li、39歲的桑尼維爾居民 Lichao Ni（Sunnyvale）、35歲的密爾比達 Yat C 「Sunny」 N和34歲的聖荷西居民Yathei 「Hayson」 Yue。

地檢長羅森說，由於指控涉及的金額巨大，根據嚴重白領犯罪法，六名被告可能面臨加重判刑。如果罪名成立，他們將可能面臨監禁、賠償、罰款和費用懲罰。

Kwan將於本月底接受傳訊，而他的同案被告將於1月接受傳訊。

任何有關此案的信息，都可以發送電子郵件至檢察長調查員Justin DeOliveira 的郵箱：[email protected]。