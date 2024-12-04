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2025年稅改將啟動 富人恐增稅數萬元 專家籲早因應

記者張庭瑜／洛杉磯報導
張青提醒，隨著2025年稅改變化，高淨值家庭應利用現行高額贈與與遺產免稅額，提前規畫財富傳承，中產家庭可提早支付可扣除開支降低稅負。（張青提供）
張青提醒，隨著2025年稅改變化，高淨值家庭應利用現行高額贈與與遺產免稅額，提前規畫財富傳承，中產家庭可提早支付可扣除開支降低稅負。（張青提供）

隨著「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act, TCJA）將於2025年到期，多項稅收政策將恢復至2017年前的水準，影響範圍涵蓋個人所得稅、標準扣除額、遺產與贈與稅，及企業稅等領域。資深會計師張青指出，從個人所得稅到企業稅收，從遺產規畫到家庭減稅，這場稅改將影響每一位納稅人，建議民眾提前布局以應對挑戰。

目前TCJA實施的七級累進稅率（10%至37%）將在2025年全面調升。最引人注目的是最高邊際稅率將從37%升至39.6%，對年收入超過百萬元的納稅人來說，這意味數萬元的額外稅負。「高收入族群應考慮通過延遲收入、慈善捐贈等方式，進行減稅規畫」。張青建議。

標準扣除額恐減少近半

TCJA實施後，大幅提高標準扣除額，2024年單身申報者為1萬4600元，已婚合併申報者為2萬9200元。然而，2025年後，標準扣除額可能回到2017年水準，單身約為6350元，已婚合併申報約為1萬2700元。這意味著標準扣除額將減少近一半。

同時，州與地方稅（SALT）扣除限額（目前為1萬元）可能取消，逐項扣除範圍將更廣，如房貸利息和醫療費用扣除將重新成為納稅人關注重點。家庭需考慮提早支付醫療費用或調整房貸結構，以便充分利用當前的稅收優惠。

TCJA取消個人免稅額，而在2025年後，這一條款可能恢復。2017年每位納稅人及其扶養人的免稅額為4050元，對於多子女家庭來說，個人免稅額的恢復，將有效降低稅負。例如，一個四口之家，僅免稅額部分即可減少超過1萬6000元的課稅收入。 然而，標準扣除額的下降，可能部分抵消個人免稅額的優惠，家庭應重新計算其總體稅負，選擇最佳申報方式。

贈與及遺產稅免稅額估砍半

目前，TCJA將每名符合資格的兒童稅收抵免額提高至2000元，其中1600元可退稅。然而，2025年後，這一稅收抵免將回落至1000元，退稅額度也將減少，對中低收入家庭的影響尤為明顯。 共和黨與民主黨在選舉期間提出不同的抵免額政策，前者支持提高至5000元，後者則提議增加至6000元。納稅人需密切關注政策變化，及早調整家庭財務計畫。

TCJA期間，贈與與遺產稅的免稅額度大幅提高，目前統一免稅額為1361萬元。然而，2025年後，免稅額可能回落至2017年的水準，即約549萬元。對高淨值家庭而言，這意味著更多遺產將暴露於40%的遺產稅率下，潛在的稅負可能達數百萬元。

張青建議，高淨值人士應在免稅額減少前進行大額贈與，利用當前優惠進行財富傳承規畫，以減輕潛在稅負。企業稅率在TCJA期間從35%降至21%，這一改革大幅減輕企業負擔。然而，2025年後，稅率是否上升取決政治格局。共和黨可能將稅率進一步降低至15%，而民主黨則提議恢復至28%。

企業主應提前制定稅務規畫

企業主應提前制定稅務規畫，根據不同稅率場景調整投資與利潤分配策略，降低可能的稅收負擔。TCJA為小型企業和自僱人士提供20%的合格業務收入（QBI）扣除，這項條款將於2025年到期。屆時，小型企業主可能面臨更高的稅負壓力，需提前籌畫應對。

2025年稅改的不確定性對個人及企業提出更高要求。張青建議，高淨值家庭可利用現行高額贈與及遺產免稅額，及早進行財富傳承規畫；中產家庭應計畫提早支付醫療費用或其他可扣除開支，降低稅負；企業則應根據不同稅改情境調整投資策略，確保在政策變化中保持競爭力。隨著大選結果揭曉，稅改政策的最終走向已趨於明朗。納稅人應持續關注政策動態，與專業稅務顧問合作，制定最佳應對方案，以實現財務效益的最大化。

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