2025海外青年英語服務營開放報名

僑委會主辦的2025年「海外青年英語服務營」即日起至2025年3月10日受理報名，鼓勵海外青年赴台進行英語教學志願服務並深入體驗台灣文化。（臉書截圖）

僑務委員會與教育部、客家委員會及原住民 族委員會將於2025年暑期共同舉辦「海外青年英語服務營」。此活動自2006年創辦以來，持續獲得各縣市政府、學校、學童及家長的熱烈迴響與肯定，現正開放2025年度報名。

活動將於2025年7月5日至8月1日展開，為期四周。第一周將進行英語教學培訓課程，第二周及第三周安排志工前往全台各地國中小學進行英語教學服務，每周一至周五，每天進行8小時的教學活動。活動最後五天將安排台灣文化參訪行程，讓海外青年更深入認識台灣。有意參加者即日起至2025年3月10日（台灣時間）止，可透過線上報名系統提出申請。

申請資格分為兩類：僑青申請者及特別管道申請者。僑青申請者須持有僑委會i僑卡，且於報名時就讀11年級以上，年齡需於2025年11月30日前滿17歲，並於2025年7月5日前未滿25歲（出生日期須在2000年7月6日至2008年11月30日之間，以護照所載年齡為準）。申請者必須以英語為母語，並具備基本中文溝通能力。曾參加過英語服務營者亦可報名，但將優先錄取首次參加者，如有剩餘名額才會考慮曾參加者。特別註明的是，報名客籍志工者須取得僑居地客家社團推薦，並在報名表上註明在台客籍祖居地。

特別管道申請者包括台灣華語文學習中心（TCML）學員，以及經主流學校台裔教師推薦的學生。這類申請者無需持有i僑卡，但其他申請資格及應繳文件均比照僑青規定。TCML學員需附上教師推薦信，而經由台裔華語教師推薦者，每位教師至多可推薦2名學生，並須檢附教師中文推薦信。所有推薦信均須由老師直接寄至僑委會指定電子信箱。

主辦單位將全額負擔活動期間志工的膳宿、交通及行政費用，並為每位志工投保新台幣400萬元意外險及40萬元意外醫療險。志工需自行負擔往返台灣的旅費、超出保險 理賠範圍的醫療費用，以及提前報到或延後離營的相關費用。

有興趣的青年可於周二至周日上午10時至下午5時，撥打洛杉磯 華僑文教服務中心電話（626-443-9999分機117）諮詢詳情。i僑卡的申請可透過官方網站辦理，如有相關問題可寄信至專屬客服信箱尋求協助。