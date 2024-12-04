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河濱加大研發新抗旱草皮 供應公共場所 2年後向住家推廣

河濱訊
河濱加州大學研發創新抗旱草皮，節水40%，並推向市場。（UCR官網）
河濱加州大學研發創新抗旱草皮，節水40%，並推向市場。（UCR官網）

河濱加州大學（UCR）最近宣布推出一款創新型抗旱草皮品種Coachella™，有望成為南加州及其它地區的草坪首選。這款草皮由West Coast Turf授權商業化生產，初期將主要供應高爾夫球場、運動場及公園，並計畫於2026年初向家庭市場大規模推出。

Coachella™是一種百慕達草混種，以其卓越的抗旱性能及全年綠色表現著稱。與傳統的高羊茅草相比，Coachella™ 的需水量在夏季炎熱氣候下減少約40%，並能比其它百慕達草品種進一步節水15%至25%。該品種由 UCR草皮育種計畫開發，為加州氣候條件提供最佳解決方案。

West Coast Turf的首席財務長威廉姆斯（Mel Williams）表示，「我們的首批推廣目標是高爾夫球場，目前已有多家球場表達興趣。隨著供應擴大，我們將進一步進入家庭市場，並透過直接銷售或零售渠道提供產品。」

UCR科學家強調，草坪在城市環境中的重要性不容忽視。環境經濟與政策助理教授納馬提（ Mehdi Nemati）表示，如果繼續拆除草坪，特別是在低收入社區，將會導致地表溫度上升並惡化熱島效應。納馬提的研究將於2025年發表，證實草坪移除對土壤溫度和社區環境的負面影響。

此外，UCR草皮科學教授貝爾德（Jim Baird）指出，Coachella™ 的開發核心在於「冬季保色性」，「加州人不喜歡棕色或休眠的草坪。Coachella™ 在節水前提下，是全年維持草坪綠色和品質的重要一步。」

這款草皮是UCR自2000年以來首次授權的草皮品種，也是該校自2012年重啟草皮育種計畫以來的首個商業化成果。UCR遺傳學教授Adam Lukaszewski及草皮育種專家 Marta Pudzianowska和 Christian Bowman 也參與了該品種的開發。

值得一提的是，另一款與 Coachella™ 性質相近的草皮 Presidio™ 也即將推出，但 UCR 技術合作辦公室決定先專注於 Coachella™ 的推廣。

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