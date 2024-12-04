作品靈感融合上海、洛杉磯兩城 南加華人畫家李雨葳國際大獎

李雨葳創作的《未來城市》摘獲多項國際大獎。（受訪者提供）

上海、洛杉磯 兩座國際化大都市，賦予南加華人 畫家李雨葳（Yuwei Rita Li）創作靈感，充滿想像力的插畫作品《未來城市》連續摘獲多項國際大獎，這是華裔 藝術家近年來在新藝術領域的非凡突破。

數字藝術作品《未來城市》描繪幻想中的未來都市。（受訪者提供）

《未來城市》是一幅數字藝術作品，結合3D建模和數字繪畫技術創作而成。顧名思義，作品描繪一座幻想中的未來都市，高聳入雲的玻璃幕牆建築，點綴著古典雕塑與霓虹燈牌；無重力飛行器掠過百年歷史的老城區，載著遊客飛往城市中央熠熠生輝的燈塔。「在這里可以找到現代科技與歷史文化的融合，」李雨葳介紹這部作品，「我希望表達未來的城市規劃，可以在接納科技創新的同時，保留悠長的歷史底蘊。」

華人藝術家創作的《未來城市》獲得各項國際知名大獎，包括JIA國際插畫大賽、Vega數字藝術大賽、以及全球最具影響力的設計類大獎A’ Design Award。作為唯一一部科幻數字美術作品，《未來城市》最近在全球盛會倫敦設計節薩奇美術館「ART COLLECTIVE」展出，獲得專業領域的肯定和讚譽。

李雨葳接受本報採訪時表示，靈感來源於她在上海、洛杉磯這兩座城市的生活經歷，她說，兩個城市都有著深厚的歷史文化，同時也充滿現代科技的元素。「上海是我成長的地方，我對外灘、陸家嘴有著深刻的感情，外灘沿岸的歷史建築與對岸陸家嘴高聳入雲的摩天大樓，形成鮮明對比，但也無比和諧包容。我站在現代摩天大樓和歷史建築之間，試圖尋找一種將歷史與未來相連的可能性。」

在洛杉磯工作、生活的李雨葳，經常沈醉在市中心豐富的建築群中，「這里有20世紀初Art Deco新藝術風格、以及後現代風格的建築，多樣性的建築群讓我受益頗深。」這名年輕的女畫家融合上海、洛杉磯兩座城市的文化特徵，不斷嘗試突破，並用三維軟件建模探尋城市設計的框架，最終呈現的作品包容萬象、穿越古今。「我花了幾個月時間反覆打磨，希望用光影和結構體現跨越時間的美感。」

作為一名新藝術領域的華裔畫家，李雨葳表示，《未來城市》飽含自己對東方文化的理解。「作品處處是衝突，古典與現代、科技與文化，黑夜與光明，這些元素互相碰撞，創造出融合綿長的質感，這就是東方審美中的對比與平衡。」

李雨葳曾受邀擔任Rookie awards全球CG大賽評委、JIA日本插畫大賽評委。