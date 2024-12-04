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鑽石吧3場社區活動迎接聖誕、新年…7日起陸續登場

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧冬季冰雪節12月7日將在當地Pantera Park登場。（鑽石吧市府提供）
鑽石吧冬季冰雪節12月7日將在當地Pantera Park登場。（鑽石吧市府提供）

鑽石吧市府和城市公園娛樂部門將從12月7日起陸續舉辦三場別開生面的社區活動，和孩子、家長和居民一起喜迎聖誕節和新年。

冬季冰雪節多年來廣受當地孩子和家長們的喜愛。今年鑽石吧冬季冰雪節將在12月7日（周六）登場，從上午8時至下午2時，Pantera Park將變成一個銀裝素裹的歡樂海洋。

今年的冰雪節和手工藝術博覽會為孩子們和喜歡手工藝術的青少年量身定做，公園將出現三座人造雪山、一個雪地遊樂區、一個兒童工藝，還有遊戲攤位、食物攤位、資訊攤位等等，將會給冰雪節增加許多樂趣。上午10點還將舉辦開幕儀式，屆時市長和市議會全體成員將陪伴乘坐雪橇的企鵝一起來到現場，和民眾一起歡度冰雪節。

冬季冰雪節免費入場。孩子們如果購買10元的腕帶，即可無限次乘坐雪橇。雪橇腕帶僅限800位參加者。鑽石吧居民可以在線上或前往1600 Grand Ave的鑽石吧中心預先註冊購買，截止日期為12月4日（周三），需提供居住證明；非居民可於12月4日預先登記腕帶；居民和非居民都可於當天在Pantera Park現場購買，先到先得，售完為止。

公園娛樂部門提醒孩子們戴手套和穿著不露腳趾的鞋子。此外，參加冰雪節的孩子在入門之前，父母或監護人需要簽署免責書。冰雪節地點：Pantera Park,738 Pantera Dr., Diamond Bar, 詳情請聯繫909-839-7070。

鑽石吧每年一度的風車點燈儀式，12月7日將在鑽石吧活動中心舉辦。（鑽石吧市府提...
鑽石吧每年一度的風車點燈儀式，12月7日將在鑽石吧活動中心舉辦。（鑽石吧市府提供）

鑽石吧每年一度的風車點燈儀式，今年將在12月7日（周六）下午5點至6點舉辦，歷史悠久的30英尺高風車將被點亮，照亮聖誕節和新年。地點在鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）和格蘭大道（Grand Ave.）交叉口地鑽石吧鎮中心（Diamond Bar Towne Center），市府歡迎所有居民和他們的友人一起參加。屆時將有茶點、頌歌和「Pack-A-Patrol Car Toy Drive」活動。詳情請聯繫909-839-7070，或訪問鑽石吧市府網站。

鑽石吧孩子們的夜晚，將於12月13日在傳承公園活動室舉辦。（鑽石吧市府提供）
鑽石吧孩子們的夜晚，將於12月13日在傳承公園活動室舉辦。（鑽石吧市府提供）

孩子們的夜晚（Kids Night Out）是鑽石吧新年年底節日季節新增的社區活動，今年將於12月13日（周五）在傳承公園活動室（Heritage Park Activity Room）舉行，市府歡迎五至12歲的孩子們參與，包括節日主題活動、遊戲、電影、服裝比賽、披薩晚餐和甜點，父母們可以放心出門享受大人夜晚活動。詳細資訊和註冊詳情請聯繫909-839-7070，或訪問鑽石吧市府網站。

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