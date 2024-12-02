加州「經濟住房」不經濟 低薪族買房仍是夢

核桃市議員伍立倫博士(左)與核桃市副市長秦振國(右)均認為，加州居高不下的生活開銷和物價，持續拉抬房屋價格。（檔案照片）

加州 的房屋價格，多年來並未因住房數量增加而下降；恰恰相反，加州不僅房價 穩居全美前列，而且每年「穩步成長」，形成「房屋增加、房價也增加」現象。「可負擔房」難負擔、低薪族買房依然難，核桃 市多位市議員質疑，加州攤派到地方的可負擔房配額，「不治標，更不治本」。

房屋銷售主要網站之一的Redfin.com最新數字顯示，截至2024年7月，加州中間房價83萬8200美元，比2023年7月成長6.9%。洛杉磯地區2024年前七個月的康斗價格，比2023年同期上升0.8%，中間價為56萬4250美元。而加州地產經紀協會（California Association of Realtors）數據則顯示，加州2024年7月獨立屋中間房價，已攀升至90萬4210美元，比同年3月升高將近6%。

核桃市秦振國和伍立倫兩位市議員均認為，加州居高不下的生活開銷和物價，持續拉抬房屋價格，「可負擔房」無論造價還是售價都「無法負擔」，清寒族買房依然非常難。

「以前100美元一家四口可以吃得相當好，現在100美元一家四口可能都吃不飽」，秦振國表示，物價飆漲受害最深的，正是低薪和清寒家庭。他們同時是經濟住房開發服務的對象，但按照加州這些年來只升不降的房價，普通收入家庭和很多年輕人，未來幾十年都可能跟不上大幅度的通貨膨脹腳步，買房空有夢想。

秦振國以核桃市為例表示，目前核桃市非常普通的城市屋都要60-70萬元以上，如果按一名優秀大學生畢業能夠獲得年薪8萬元計算（這已是非常優秀了），扣除所有生活開銷，他一年可能能省下1至2萬元，按此能力要買一個80萬元的房子，首付10%的8萬就要存好幾年，等存到首付，房價又上去了；幾年後大學生已變30歲，家庭和孩子開銷大大加碼，離賣房子的夢只能越來越遙遠。

秦振國又以核桃大約400棟老人補助房為例表示，這些經濟住房政府大概有一半補貼，但這些住房並非無條件送給困難戶，購買者需要支付另外一半，而且55歲以上，以這些房子大概都是80萬元計算，新過戶戶主需要支付40萬左右，也不是一個小數字。

多年處理政府各種建設法規事宜的伍立倫表示，加州住房建造成本持續飆升，除建材和人工薪資大幅上升的原因外，政府環保和其他繁複法規，也讓加州房屋造價雪上加霜。例如州政府近年要求所有新建房屋都加裝太陽能，其他如獲得水源許可、交通和空氣汙染研究報告、地方學區從開發工程中抽取稅金、指定要使用某種執照的施工和審核人員等，都意味著成本增加。

伍立倫質疑，政府給地方興建可負擔房配額，助長加州住房價格非理性抬高。他舉例說，爾灣地區20年前就一直開始建設經濟住房，但爾灣的房價一直飆升，至今已到100萬美元買不到獨立屋的地步。他質疑，這似乎相當於政府在帶動炒房，看起來是政府在解決住房問題，但最終低收入戶還是難以買到房子。而最後的大贏家，還是政府，房屋稅收增加、經濟成績單亮眼，最大的輸家，始終是清寒階層。

兩位市議員均表示，這些年州府要地方承擔可負擔房建設配額，但是，開發商的願望相當低。這些年物價飛漲，勞工薪資大幅提升，建築成本大大提高，而加州政府眾多的基建項目，也使得建設勞工供不應求，建設周期拉長，而近年營建貸款利率高達10-20%，如果手上沒有足夠現金，很難啟動工。再加上加州環保越來越多繁複條文，各種審批審核費用大增，都重挫建商的開發意願，不少開發案半途而廢。