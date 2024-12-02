蘋果門店取貨遭冒領 身分盜竊猖獗

洛縣一居民在蘋果官方商店自提已購買的電腦，沒想到電腦已經被別人取走。（示意圖取自Pexels）

購買商品後到門店自取也能被偷？南加 11月以來已經發生三起筆記本電腦盜竊案件，這些案件並非發生在消費者家中，而是發生於取貨現場。

據KTLA電視台報導，受害者馬科維茨（Rick Markowitz）近日在線上購買了一台價值4000美元的蘋果筆記本電腦，並選擇在洛杉磯市休曼橡林區（Sherman Oaks）的一家官方蘋果商店自提，以避開在家收貨可能遭遇的盜竊風險。然而，當他到店取貨時，卻被告知電腦已被領走。

馬科維茨回憶說，「我走進店裡，告訴他們，我是來取貨的。但店員卻告訴我，我的筆記本電腦已經被取走了。」馬科維茨當場向店員表示不解，因為他根本沒來過店裡。

據馬科維茨描述，店員告訴他，在他來店裡前，有一名冒名頂替者使用一張帶有他名字的假身分證取走了這台電腦。當馬科維茨詢問是否是黑客入侵所致時，店員回應，「我們無法確定是否為黑客攻擊，但確實有人憑一張帶您名字的身分證領走了電腦。」馬科維茨隨即報警，並開始自行調查。他發現，這次案件的作案手法與當地媒體11月28日報導的兩起案件如出一轍：盜賊冒充消費者，利用偽造身分證盜取包裹。但與前兩起案件不同的是，馬科維茨的案件暫時無法提供監控錄像。

犯罪預防專家、退休 警官薩頓（Randy Sutton）分析，這類案件的核心是身分盜竊。他指出，受害者可能早已遭遇黑客攻擊。他建議消費者登錄網站malwarefox.com，檢查手機是否被黑客侵入，並強調該網站詳細列舉了可能導致信息洩露的各種方式。

警方目前尚未確認這起事件是否與南加州 的另外兩起案件有直接關聯。