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蘋果門店取貨遭冒領 身分盜竊猖獗

洛杉磯訊
洛縣一居民在蘋果官方商店自提已購買的電腦，沒想到電腦已經被別人取走。（示意圖取自Pexels）
洛縣一居民在蘋果官方商店自提已購買的電腦，沒想到電腦已經被別人取走。（示意圖取自Pexels）

購買商品後到門店自取也能被偷？南加11月以來已經發生三起筆記本電腦盜竊案件，這些案件並非發生在消費者家中，而是發生於取貨現場。

據KTLA電視台報導，受害者馬科維茨（Rick Markowitz）近日在線上購買了一台價值4000美元的蘋果筆記本電腦，並選擇在洛杉磯市休曼橡林區（Sherman Oaks）的一家官方蘋果商店自提，以避開在家收貨可能遭遇的盜竊風險。然而，當他到店取貨時，卻被告知電腦已被領走。

馬科維茨回憶說，「我走進店裡，告訴他們，我是來取貨的。但店員卻告訴我，我的筆記本電腦已經被取走了。」馬科維茨當場向店員表示不解，因為他根本沒來過店裡。

據馬科維茨描述，店員告訴他，在他來店裡前，有一名冒名頂替者使用一張帶有他名字的假身分證取走了這台電腦。當馬科維茨詢問是否是黑客入侵所致時，店員回應，「我們無法確定是否為黑客攻擊，但確實有人憑一張帶您名字的身分證領走了電腦。」馬科維茨隨即報警，並開始自行調查。他發現，這次案件的作案手法與當地媒體11月28日報導的兩起案件如出一轍：盜賊冒充消費者，利用偽造身分證盜取包裹。但與前兩起案件不同的是，馬科維茨的案件暫時無法提供監控錄像。

犯罪預防專家、退休警官薩頓（Randy Sutton）分析，這類案件的核心是身分盜竊。他指出，受害者可能早已遭遇黑客攻擊。他建議消費者登錄網站malwarefox.com，檢查手機是否被黑客侵入，並強調該網站詳細列舉了可能導致信息洩露的各種方式。

警方目前尚未確認這起事件是否與南加州的另外兩起案件有直接關聯。

馬科維茨則表示，他認為自己已經採取了所有合理的防範措施，但仍無法避免損失。他希望透過自身經歷提醒消費者，「現在的情況是，我不得不向蘋果公司高層申訴、抗議，只為了讓他們退款，因為我的筆記本電腦壓根沒交到我手上。」

洛縣一居民在蘋果官方商店自提已購買的電腦，沒想到電腦已經被別人取走。（示意圖取自...
洛縣一居民在蘋果官方商店自提已購買的電腦，沒想到電腦已經被別人取走。（示意圖取自Apple Store）

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