送1禮物回收36份？ 小心這是龐氏騙局

優良商業局呼籲民眾警惕以一換36份禮物的騙局。（示意圖，Pexels）

在聖誕節 、元旦等節假日到來之際，各種年節相關的詐騙也在社交媒體廣泛流傳。其中一種形式相當誘人：「送一份禮物，你將收到36份禮物。」事實上這是一種龐氏騙局。

根據KTLA5新聞網報導，優良商業局（Better Business Bureau）介紹，這種詐騙通常稱為「秘密姐妹」（Secret Sister）或者「秘密聖誕狗狗」（Secret Santa Dog），不管怎麼稱呼，都是非法的詐騙活動。通常以一個換多個禮物的噱頭來吸引眼球，送的禮物形式多種多樣，包括送酒、10元禮品卡等。實際上，這並不是單純的禮物交換，而是龐氏騙局或稱金字塔騙局。

這種騙局開始以送一件禮物給名單上的「1號姐妹」，上面有其姓名和家庭住址。送完禮物後，你會被指導將「2號姐妹」送至「最上層」，把你自己放在第二層。之後，你將被要求將這份名單再發給六個朋友，邀請他們參加。

根據Snopes網站爆光的其中一個詐騙貼文，文中這樣描述：「很快你將收到36個禮物。多划算！只要送一件禮物就可以獲得36件。別忘了寫下關於你的信息...你最喜歡的東西。很少人在這個遊戲中退出，因為送給自己認識或不認識的人禮物很有趣，當然收到禮物也很有趣。」

然而，在這場龐氏騙局中，送出禮物的人往往最後什麼也沒收到。根據數學理論，在這個遊戲中，不可能所有人都受益。

優良商業局解釋，「就像其他金字塔騙局，依賴於吸納更多成員維持騙局運行。一旦人們停止參與禮物交換，禮物交換鏈條就會斷掉，導致成百上千人收不到禮物。」

「美國郵政 審查服務」表示，這種詐騙不但會讓人收不到禮物而失望，還是非法的。民眾看見這種詐騙一定不要參與，並舉報給社交媒體平台。