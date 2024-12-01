設計電動自行車 華人Bryan Liu受矚目

Bryan Liu是資深汽車設計師。（Bryan Liu提供）

電動自行車（E-bike）因短程出行方便，環保等優點，近幾年在南加 多個城市興起。美國電動自行車市場擁有巨大潛力。近日，由華人 設計師設計的電動自行車，打破傳統電動自行車刻板印象，將感應鑰匙卡等先進技術運用在電動自行車上，非常吸睛。這款電動自行車也將於近期在美國上市。

這款Westwave電動自行車由華裔汽車設計師Bryan Liu設計。他介紹，這款自行車有很多先進技術突破，包括感應鑰匙卡（NFC）開啟、關閉自行車，還有3.5吋的顯示屏實時展示自行車數據。他說，這是業內第一個將這些技術與電動自行車結合的產品。此外，這款自行車的外觀酷似摩托車，紅棕配色彰顯復古風格，十分美觀。Bryan Liu說，這款電動自行車主打高端用戶群體，適合對電動自行車風格、外觀有追求的人士。據悉，這款自行車上市後價格約為3700美元，將主要在線下實體商店出售。

Westwave電動自行車近日在拉斯維加斯的Complex Con以及Designer Con兩大展會亮相，收到眾多好評。該款電動自行車的設計人Bryan Liu是位資深汽車設計師，他表示因為喜歡騎摩托車，以此為靈感，將這款電動自行車設計成摩托車的模樣。Bryan Liu稱，這款電動自行車在設計模型技術上也有飛越，設計該自行車3D模型的設計軟體屬於最新的Sub-D，是從汽車行業首次引進至電動自行車設計行業，這種建模技術可以實現高效、高質量的設計建模。例如Westwave電動自行車從設計草圖到樣車，僅用六個月。

Bryan Liu在北美擔任汽車設計師八年，目前在設計諮詢公司「星雲科技」擔任設計總監，他之前獲得英國Steve Olney設計師大獎，並受邀參與倫敦新設計師展覽。他此前參與設計的作品在上海及洛杉磯 車展展出，在2022年北京舉辦的世界智能網聯汽車大會上，展出他設計的無人駕駛智能卡車。