史瓦辛格遭炸彈威脅 警方證實虛驚一場

加州前州長史瓦辛格豪宅於感恩節當天接獲炸彈威脅，警方抵達現場後證實虛驚一場。（NBC）

洛杉磯 時報報導，前加州 州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）位於布倫伍德（Brentwood）的豪宅，感恩節 當天發生炸彈威脅，洛杉磯市警局（LAPD）據報後前往現場，最後證實虛驚一場。

洛杉磯市警局一位發言人無法確認是否直接對史瓦辛格豪宅採取行動，但表示感恩節當天上午10時30分左右，接獲有關布倫伍德高級街區上出現可疑包裹電話，剛好是這位電影明星和前州長住所。

市警局警官特爾澤斯（Kevin Terzez）表示，「經確認後，並無發現任何爆炸物證據。」據悉，該炸彈威脅事件最早由TMZ披露，將此事件描述為「惡作劇警報」（Swatting），肇事者以虛假的藉口引發警方緊急反應，以報復受害者。特爾澤斯並未提供報案者資訊，史瓦辛格發言人拒絕置評。

知情人士透露，事發當時史瓦辛格正在健身房。據悉，他長期居住於布倫伍德，去年曾因自行修補該地區部分坑洞登上新聞版面。不過，此一行為並未獲得市府批准，後者聲稱，其中至少一處坑洞實際上是南加州瓦斯公司（Southern California Gas Co）用於合法施工的服務溝渠。

史瓦辛格於2003年，在時任加州州長戴維斯（Gray Davis）遭罷免後上任，連任兩屆州長。

Sacremento.