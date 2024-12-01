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信用卡負債太多影響申貸難租房 最慘還會出現這情況

編譯胡立宗／綜合報導

沒有信用卡，就無法建立信用紀錄。但是欠繳卡費卻會導致信用分數降低，還會影響申辦車貸、房貸的資格，可能也難租到房，有時連電信公司也會拒收信用分數太低的客戶。

信用不好的比例有多高？個人信用資料蒐集商Experian說，美國人平均約有四張卡，平均的欠款金額等於美國家戶收入中位數的一半強，顯示信用問題真的很大，那麼要如何判斷自己的卡債可能太多呢？以下有三個信號：

・就算按期付款，但債務餘額卻沒有下降，代表錢都拿去繳利息了，沒有還到本金；

・如果每個月收入只夠生活，幾乎沒錢可以付卡債，代表你的負債超過你能還款的極限；

・動用信用卡預借現金也是負債比過高的跡象。

出現這些跡象，就代表你的卡債太多了，最好先用NerdWallet等網站的計算器，分析一下你的負債比到底多高。

・如果負債比少於36%，代表負債還在可容許限度內；

・負債比在36%至50%間，就該向非營利信用諮詢服務求助了；

・負債比超過50%就是高風險群，可能先找破產律師諮詢更有效。

難以還清卡債時該怎麼辦？

・負債轉移是個可以整合債務的辦法，也有可能爭取到更低的利息，同時付款對象也只限一個；

・非營利信用諮詢服務可以幫你找出能負擔的還款方案，雖然也會需要付費，但比找營利負債整合公司要少；

・向債權人爭取更低的利率。專家說雖然降幅不一定符合期待，但80%都會調低；

・選擇最適合的還款方式：一種是雪崩式，先把利息最高的還掉，然後再還第二高的；另一個是雪球式，先還金額最少的，再還第二少的。

信用卡 破產 利率

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