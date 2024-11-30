朴銀珠抹紅對手引眾怒 華人助力扳倒她

朴銀珠使用共產主義標誌的錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞的背景。（ABC7電視）

全美矚目的2024大選超級戰區–加州國會第45區（CA-45）選舉本周落幕，越南 裔民主黨籍陳德瑞（Derek Tran，音譯）挑戰韓裔共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel），27日挑戰者宣布當選，現任者承認落敗。該場選舉的一大特點是華人 出手相助，幫陳德瑞扳倒了朴銀珠。

朴銀珠今年仍使出「抺紅」（red baiting）戰術操作反共牌，引發族裔政治爭議。所謂「抺紅」，意指利用共產主義的聯想影射對手，引發選民對候選人的不信任。朴銀珠競選團隊向橙縣選民發送郵件，暗示陳德瑞與中國共產黨有潛在聯繫，並使用共產主義標誌的錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞的背景。陳德瑞對此嚴厲反駁，強調自己是越南難民的後代，「對共產主義的迫害深有感觸」。

此次選戰重演兩年前發生的「抺紅」策略，再度引發亞太裔社區領袖的擔憂，特別是華人社區。在2022年的選舉中，朴銀珠曾使用「抺紅」戰術擊敗了少年時來自台灣的華人挑戰者陳介飛（Jay Chen）。當時，她使用一張經過篡改的照片來抹紅陳介飛是共產主義同情者。最終導致陳介飛落敗。

當時多位亞太裔領袖已聯名致函橙縣兩黨，譴責候選人將亞裔 族群與國家安全掛鉤的言行。

針對今年選舉朴銀珠故伎重演，美國亞裔參政團體 80-20促進會會長吳仙標（S.B. Woo）指出，如果這種不真實的競選策略被接受，那麼在當今的反華政治氣氛下，沒有一個美國華裔公職候選人可能會當選。反擊她的最好方法就是在選舉時嚴厲懲罰她。

為此，80-20促進會呼籲支持者為陳德瑞捐款和投票。吳仙標介紹，今年2月間透過一份題為「在 CA-45 中擊敗朴銀珠」的電子通訊吹響了號角。這項活動為陳德瑞籌集了約 10 萬美元經費。

其次，80-20促進會也針對朴銀珠的弱點，在橙縣小西貢社區開展獨立廣播活動來幫助陳德瑞，分別使用英語和越南語播出，內容簡單但真實，呼籲選民投票給美國土生土長的退伍軍人陳德瑞 (Derek Tran)。