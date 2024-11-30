南加一尋人啟事 找回失蹤25年男

左為男子失蹤前的照片，右為住院時的照片。（取自ABC 7）

北加拉森縣1999年有名男子失蹤，但過了25年後，家人卻因為一則南加的尋人啟事而發現這就是他們失散多年的弟弟，家人感恩節 前已將他接回家。

男子原本住在拉森縣（Lassen County）Doyle，當地靠近內華達州雷諾（Reno）。拉森縣警說，雖然家人報案失蹤，但據信男子是自願離家的，只是家人一直沒有放棄，直到今年5月，有人將USA Today的剪報寄給姊姊，說洛杉磯 縣林伍特（Lynwood）的St. Francis Medical Center，有一名身分不明又不能言語的男子亟待協助，姊姊看了照片才發現這就是她弟弟。

男子在4月15日在南洛杉磯被人發現後送到St. Francis Medical Center，但7月又被轉到洛縣 其他醫院。最後在洛縣警方協助下，取得男子指紋進行比對，這才確認男子就是1999年失蹤的那人。

拉森縣警在轉告姊姊後，她興奮異常，非常感謝警方願意幫忙找人、確認身分，並在告知其他家人後，決定在感恩節前接弟弟回家。警方說，這是失蹤人口的最佳範例，不放棄或許終能找回家人。