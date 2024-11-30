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評價高 南加必吃5家沙威瑪餐廳

編譯胡立宗╱綜合報導
Mezzaterranean最受歡迎的雞肉沙威瑪，一份18.99元。（Yelp）
Mezzaterranean最受歡迎的雞肉沙威瑪，一份18.99元。（Yelp）

沙威瑪（Shawarma）來自中東，由羊肉、雞肉、牛肉、火雞肉為主軸，添加孜然、薑黃、蒜粉、紅椒粉後，在垂直烤架上烘烤，切下後佐以生菜、醬料，最後用捲餅或皮塔餅包起來供餐，有些店還會配上薯條。

南加匯集各國美食，沙威瑪自然也吃得到，KTLA電視台整理Yelp平台上，評價數多、評分也高的五家餐廳，提供想吃道地風味沙威瑪的人參考。

・Mezzaterranean – 卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）

評價：4.5星；風味：黎巴嫩、地中海；特色：Mezzaterranean提供道地的黎巴嫩、地中海風味，雞肉沙威瑪特別受歡迎，力壓牛肉一派。餐廳有戶外用餐區，也可外帶或外送。

・Fatima's Grill – 唐尼市（Downey）

評價：4.5星；風味：黎巴嫩、墨西哥、清真；特色：Fatima's Grill以黎巴嫩、墨西哥風味聞名，但也在原味上改進。熱門餐點是沙威瑪捲餅，內含雞肉、牛肉佐以黎巴嫩香料。可戶外用餐，也可外帶或外送。

・Shawarma House – 園林市（Garden Grove）

評價：4.4星；風味：地中海、清真、中東；特色：熱愛沙威瑪饕客的必選店，尤其是偏好道地黎巴嫩口味的。可戶外用餐，也可外帶或外送。

Alina's Lebanese Cuisine – 安大略市（Ontario）

評價：4.0星；風味：清真、黎巴嫩；特色：餐廳提供多道黎巴嫩餐點，但以鮮嫩多汁、份量十足的沙威瑪獨樹一格。可戶外用餐，也可外帶或外送。

Siraj's Shawarma – 惠提爾市（Whittier）

評價：4.1星；風味：地中海、中東、清真；特色：餐廳以親切服務與餐點份量著稱，可以滿足對沙威瑪的渴望。可戶外用餐，也可外帶或外送。

黎巴嫩 墨西哥 南加

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