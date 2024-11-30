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鑽石吧推節日採購月 打造「本地消費留住稅收」

記者楊青/鑽石吧報導
鑽石吧在暑期至秋季四個月中推出的美食消費現金回饋獎勵活動，也是鼓勵居民在當地消費的一 環。（鑽石吧市府提供）
鑽石吧在暑期至秋季四個月中推出的美食消費現金回饋獎勵活動，也是鼓勵居民在當地消費的一 環。（鑽石吧市府提供）

疫情後重建地方經濟，成為聖蓋博谷華人和亞裔聚居城市當務之急。鑽石吧捷足先登，以美食和餐飲牽頭，近期又首次推出年底節日採購月，主打「鑽石吧第一」，期望本地消費本地稅收嘉惠本地建設，肥水不落外人田。

「很多年來我們不少居民喜歡到周邊城市消費」，鑽石吧主管地方小企業的市議員周柏華表示，包括他自己和家人，以前無論是餐飲還是日常購物，都喜歡到周邊地區消費，一是因為過去鑽石吧服務業的多樣化比不過周邊城市，二是因為居民的消費習慣，即便當地商業環境已有很大改觀，但居民仍維持原有的消費習慣。

從今年夏季開始，鑽石吧市議會和商業發展局喊出了「Keep It Local: Shop Diamond Bar First」的口號，多管齊下鼓勵市民瞭解本地商家，並喜歡在當地消費。周柏華表示，給出更多讓利，是吸引消費者的第一步，商家非常瞭解這一點，商家與居民互利互惠形成良性循環，是留住地方稅收、共建地方經濟的基礎。

在全市範圍內全面推動商家讓利優惠，鑽石吧市府和商業發展局首先牽頭開發了手機應用程式，居民和遊客輕鬆免費下載後，在鑽石吧本地購物時，馬上可以得到促銷優惠、積分獎勵和現金返還等福利。與此同時，市府商業發展局還開發了綜合性的企業名錄，從零售商店到餐廳，從家族經營的精品店到社區咖啡館，還有專業服務提供者，民眾通過應用程式在手機和電腦上，就可以輕鬆找到他們想要的商家屬性、地圖方位、具體地點、營業時間和聯絡信息等等。而市府牽頭的各項社區活動，更是不遺餘力為當地商家提供展示和廣告的機會，為增加居民和商家的黏著度錦上添花。

為吸引年輕族群的消費並提供方便，鑽石吧還建立了Facebook@cityofdiamondbarca、Instagram@cityofdiamondbarca、LinkedIn@diamondbarca、X@diamondbarcity、YouTube @diamondbarca平臺，全方位推展鑽石吧。

鑽石吧商業發展局主管Greg Gubman表示，鑽石吧5萬9000居民，1萬8500戶住家，居民有房戶高占八成，為全市1600家企業提供了經商的廣大空間。但在疫情期間很多小商家倒閉關門。疫情後期，鑽石吧開始推出「美食周」，鼓勵本地商家提供價格上的更大優惠，吸引消費。現在，參加美食周的商家越來愈多，今年更從最開始的十多家推廣到整個城市，一直被認為居家安靜城市的鑽石吧，現在商業氣氛空前。

周柏華表示，疫情之後鑽石吧小企業也更加多元化，比如餐飲業百花齊放，服務業的版圖也在擴展當中，增加了美容美髮、健身、茶店、居家裝飾、運輸、房屋買賣相關服務等等，民眾不出市門，幾乎所有事情都可解決。他表示，第一步是留住鑽石吧的居民消費，使鑽石吧成為居民喜聞樂見的生活、工作和娛樂城市；下一步，讓鑽石吧吸引周邊的買氣。

鑽石吧 疫情 亞裔

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