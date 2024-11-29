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勞工節休假被要求加班 加州華人區沃爾瑪員工中百萬元

編譯胡立宗／綜合報導
Single Double Triple的樣張。（加州彩券局）
Single Double Triple的樣張。（加州彩券局）

Rebeca Gonzalez今年的勞工節本來是休假的，但因為店裡缺人手，所以經理央求她代班三小時，沒想到她的人生就此改變。因為她下班時買了張刮刮樂，中了100萬美元，不但還清負債，還正與丈夫尋覓新房。

加州彩券局11月26日的新聞稿詳細描述了Rebeca Gonzalez的心情起伏。她當天其實非常不想去上班的，因為家裡正要開烤肉派對，最後在經理請託下，才開了20分鐘的車到工業市的Walmart上班。

但她與經理都沒想到的事，這趟意外的代班旅程，卻改變了她的人生，因為中了大獎，一切都值了。她本來打算休息時買張刮刮樂，但因為太忙所以根本忘了，直到當晚下班走過販賣機才想起，但沒想到花10元買了張「Single Double Triple」刮刮樂，卻換來100萬元的大獎。

她事後告訴樂透局人員，「我完全無法相信」，公司裡也只有經理才知道她中了獎，「他當然也無法相信」。

中獎後，她的第一件事是還清所有的債務，然後與先生一起尋覓新家。然而她說，就算刮中100萬美元，但她還是會去Walmar上班。

加州 勞工 工業市

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