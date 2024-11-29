中國金鷹董事長王恆 3640萬購貝萊爾豪宅

中國金鷹國際集團董事長王恆於近日買入洛杉磯貝萊爾社區的一棟豪宅，成交價3640萬美元。（取自地產網站Realtor）

洛杉磯貝萊爾（Bel-Air）社區的一棟豪宅，近日被華人企業家收入囊中。根據房產交易錄，這處位於Copa De Oro Rd的房產今年5月以3999萬9000美元掛牌上市，11月13日以3640萬美元成交，降價9%。據The Real Deal報導，房屋買家是中國金鷹國際集團董事長王恆 (Roger Wang)和妻子Vivine Wang。

根據百度 資料，王恆1948年生於廣州，在台灣長大，獲台灣中國文化大學經濟學學士學位，1970年代移民美國並攻讀MBA，在美國成立泛太平洋控股有限公司，主要從事房地產開發和酒店經營。1992年，他在南京投資 成立南京金鷹國際集團有限公司。根據富比世 （Forbes），王恆目前淨資產為25億美元，曾於2022年躋身富比世400強。此外，王恆的小女兒王宣琳（Dorothy Wang）曾參演多部美國真人秀，包括Netflix劇「璀璨帝國」（Bling Empire）。

莊園的前主人是科技公司AfterPay的聯合創始人Nick Molnar，他於2022年以3475萬美元的價格從酒店經營者Sam Nazarian手中買下這座住宅。

據房屋銷售信息，該房產建於1971年，占地1.12畝，建築面積1萬平方英尺。共有六間臥室八間浴室。莊園由著名建築師Richard Manion設計，被描述為「融合經典優雅和現代奢華」。在此次出售前，房屋進行現代化升級，配備先進的高科技設施。

這座豪宅擁有兩層樓高的大堂，配有旋轉樓梯通往客廳。屋內設有寬敞圖書館、酒吧、壁爐休息室，以及一個私人戶外露台。餐廳配有便捷的管家餐具室，以及設備齊全的廚師級廚房，與家庭房相連。主臥套房盡顯奢華，擁有雙重豪華浴室和衣櫥，並設有私人露台，可俯瞰庭院。主臥套房外還有三個額外的臥室套房，確保家庭成員或客人享有隱私與舒適。豪宅內還設有一個大型專業健身室，擁有獨立的普拉提室。