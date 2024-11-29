中國金鷹董事長王恆 3640萬購貝萊爾豪宅
洛杉磯貝萊爾（Bel-Air）社區的一棟豪宅，近日被華人企業家收入囊中。根據房產交易錄，這處位於Copa De Oro Rd的房產今年5月以3999萬9000美元掛牌上市，11月13日以3640萬美元成交，降價9%。據The Real Deal報導，房屋買家是中國金鷹國際集團董事長王恆 (Roger Wang)和妻子Vivine Wang。
根據百度資料，王恆1948年生於廣州，在台灣長大，獲台灣中國文化大學經濟學學士學位，1970年代移民美國並攻讀MBA，在美國成立泛太平洋控股有限公司，主要從事房地產開發和酒店經營。1992年，他在南京投資成立南京金鷹國際集團有限公司。根據富比世（Forbes），王恆目前淨資產為25億美元，曾於2022年躋身富比世400強。此外，王恆的小女兒王宣琳（Dorothy Wang）曾參演多部美國真人秀，包括Netflix劇「璀璨帝國」（Bling Empire）。
莊園的前主人是科技公司AfterPay的聯合創始人Nick Molnar，他於2022年以3475萬美元的價格從酒店經營者Sam Nazarian手中買下這座住宅。
據房屋銷售信息，該房產建於1971年，占地1.12畝，建築面積1萬平方英尺。共有六間臥室八間浴室。莊園由著名建築師Richard Manion設計，被描述為「融合經典優雅和現代奢華」。在此次出售前，房屋進行現代化升級，配備先進的高科技設施。
這座豪宅擁有兩層樓高的大堂，配有旋轉樓梯通往客廳。屋內設有寬敞圖書館、酒吧、壁爐休息室，以及一個私人戶外露台。餐廳配有便捷的管家餐具室，以及設備齊全的廚師級廚房，與家庭房相連。主臥套房盡顯奢華，擁有雙重豪華浴室和衣櫥，並設有私人露台，可俯瞰庭院。主臥套房外還有三個額外的臥室套房，確保家庭成員或客人享有隱私與舒適。豪宅內還設有一個大型專業健身室，擁有獨立的普拉提室。
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