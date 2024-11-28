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CBP去年緝獲假貨總值 中國佔84%

記者趙健／洛杉磯市報導
美國海關與邊境保護局(CBP)、美國國土安全調查署（HSI）、洛縣警局和Gibson廠家代表於26日聯合召開新聞發布會，宣布成功攔截3000多把來自亞洲的假冒Gibson電吉他。（海關與邊境保護局）
美國海關與邊境保護局(CBP)、美國國土安全調查署（HSI）、洛縣警局和Gibson廠家代表於26日聯合召開新聞發布會，宣布成功攔截3000多把來自亞洲的假冒Gibson電吉他。（海關與邊境保護局）

美國海關與邊境保護局(CBP)近日指出，去年，近2300萬件假冒商品被攔截，市值超過27億美元。其中來自中國大陸和香港的假貨占46%，占假貨價值的84%。

美國海關與邊境保護局、國土安全調查署（HSI）、洛縣警局和Gibson廠家代表26日聯合宣布，在洛杉磯/長灘港的一項多機構協作調查中，成功攔截3000多把來自亞洲的假冒Gibson電吉他，市值約1800萬美元。Gibson是全球最著名的吉他品牌之一，成立於1902年，總部位於密西根州。

CBP表示，在全國範圍內，CBP在2023財年共查獲1萬9724批侵犯知識產權商品的貨物，近2300萬件假冒商品被攔截。根據製造商建議零售價，這些假冒商品的市值超過27億美元。其中來自中國大陸和香港的假貨占緝獲假貨的46%，占緝獲假貨價值的84%。

CBP現場稽查業務總監Cheryl M. Davies表示，假期購物季臨近，消費者需特別小心。「對從第三方線上來源、街頭市場、未經授權的零售商和個人手中購買商品的消費者來說，這些假吉他看起來和感覺上都與正品幾乎無異。」

HSI洛杉磯分局副特別探員John Pasciucco表示，知識產權竊盜並不是沒有受害者的犯罪，這些案件的受害者是美國消費者、企業、商標持有者以及製造和銷售合法產品的人。通常情況下，銷售假冒或無證產品所產生的非法收益還會被重新用於支持其他非法活動。

當局呼籲民眾舉報涉嫌侵犯知識產權、詐欺或非法貿易活動，可透過eallegations.cbp.gov/s/?language=en_US或致電1-800-BE-ALERT聯繫CBP。

在洛杉磯/長灘港的一項多機構協作調查中，執法機構查獲了數千把假冒Gibson電吉...
在洛杉磯/長灘港的一項多機構協作調查中，執法機構查獲了數千把假冒Gibson電吉他。（海關與邊境保護局）
CBP官員提醒，假日購物季節臨近，消費者需特別小心。（海關與邊境保護局）
CBP官員提醒，假日購物季節臨近，消費者需特別小心。（海關與邊境保護局）

CBP 邊境 洛杉磯

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