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南加多處免費提供感恩節大餐 堂食、外賣都有

記者邵敏／洛杉磯報導
南加多地提供免費感恩節大餐。圖為示意圖。 （取自Pexels網頁）
南加多地提供免費感恩節大餐。圖為示意圖。 （取自Pexels網頁）

11月28日（周四）感恩節當天，人們可前往這些地方享用免費餐食、或上網訂餐，有些組織還贈送衣服、生活用品等。

EveryTable是總部位於洛杉磯的公司，通過訂餐或點菜方式提供價格實惠、營養豐富的餐食。感恩節當天，該公司在除長堤州立大學（Cal State Long Beach）、長堤機場（Long Beach Airport）以外的所有門店，舉辦感恩節免費晚餐活動。

根據谷歌地圖顯示，聖蓋博谷華人區就有多家EveryTable，其中包括一家位蒙特利公園市（Monterey Park） S Atlantic Blvd 2272號。另外，鮑爾溫公園（Baldwin Park）、阿蘇薩（ Azusa）等城市也有其店面。對此活動興興趣的居民，可在EveryTable官網查詢最近地點及活動詳情，或去之前撥打電話確認。

由ANE基金會主辦的第九屆Skidrow社區感恩節活動，免費贈送餐食、衣服、以及生活用品。活動將於28日上午10時開始，持續至下午2時結束，地點位於洛杉磯東5街（E. 5th St）312號。

感恩節當天，Westside Thanksgiving為社區成員提供免費餐食、雜貨、以及衣服等，活動從上午11時至下午2時，地點位於洛杉磯市Corinth Ave 1645號，該活動向所有人開放。Be Nice, Have Fun是一家小型商務禮品店，該店28日上午10時開始提供感恩節外帶餐，直至供應結束，地點位於洛杉磯市York Blvd 5011號，更多資訊可上網查詢https://www.instagram.com/p/DCqIYZpJPq6/?img_index=1

為讓每個人都可以歡度充滿感恩的節日，Feeding America和Meals on Wheels提供網上訂餐服務，人們可免費享用包括火雞在內的豐盛晚餐，感興趣者可上網查詢距離最近的地點，Feeding America詳細信息可進入網站https://www.feedingamerica.org/need-help-find-food/thanksgiving查詢；Meals on Wheels的免費感恩節晚餐，可在這個網址查詢https://www.mealsonwheelsamerica.org/find-meals

感恩節 洛杉磯 長堤

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