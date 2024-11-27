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洛縣房價10年中位數翻倍 明年估破百萬元

洛杉磯訊
巴沙迪那一處待售房屋。（取自Realtor.com)
巴沙迪那一處待售房屋。（取自Realtor.com)

根據加州房地產經紀協會（California Association of Realtors, C.A.R.）最新發布的數據，10月洛杉磯縣獨立屋的中位數房價達到95萬6210元，比去年同期增長7%。若無重大經濟動盪或災難性事件，該縣的中位數房價預計將於2025年突破100萬美元大關。

從加州範圍來看，整體房價保持上升態勢，全州獨立屋的中位數房價為88萬8740美元，較去年同期增長約6%。雖然抵押貸款利率仍處於歷史高位，導致部分潛在買家觀望，但加州房地產經紀協會首席經濟學家萊文（Jordan Levine）指出，加州房價通常只有一個方向「向上」。他表示：「最佳購房時機是很久以前，但次佳購房時機就是今天。」

事實上，在過去10年中，加州尤其是南加州的房價漲幅非常顯著。2014年10月，洛杉磯縣的平均房屋售價為47萬7600美元，而今天的房價幾乎翻倍，顯示了市場的強勁增長趨勢。

儘管高利率給買家帶來壓力，但萊文建議不要因為等待利率下降而推遲購房。他解釋道：「如果未來利率下降，買家可以選擇再融資，從中獲利。但若因等待而錯失當前機會，幾年後房價上漲的差額將無法彌補。」

除了洛杉磯縣，南加州其他地區的房價也呈現上漲趨勢，例如聖地牙哥縣10月房價中位數為101萬美元，橙縣為135萬美元，河濱縣為63萬4000 美元，范杜拉縣（Ventura）為94萬美元，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）為49萬9000美元。

隨著需求持續高漲，專家表示，洛杉磯縣的房價突破百萬美元似乎只是時間問題，儘管市場環境充滿挑戰，專家仍建議有能力的買家應及早入市，避免因房價進一步上漲而增加購房負擔。

房價 加州 洛杉磯

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