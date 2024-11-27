全美豪宅價格 橙縣增幅8.2%排第一

橙縣10月豪宅價格漲幅排名全美30個都會區之首。圖為今年5月截止，該縣售出價格最貴，3800萬元豪宅。（取自FOX 11電視台）

洛杉磯日報報導，根據「第一美國數據與分析」（First American Data & Analytics）10月房價 報告，橙縣 （Orange County）在全美30個都會區（包括加州 六個地區）中，以豪宅為主的房價增幅排名第1，過去1年暴增8.2%，然數據中隱約透露出價格增幅有放緩跡象，1年前該縣豪宅價格漲幅為10%。

該報告將市場畫分為高價豪宅（high-priced luxury houses）、實惠的入門級房屋（more-affordable starter house）和中等價格住房（mid-priced risidence），同時追蹤這30個都會區整體房價變化。

價格漲幅降溫不僅限於豪宅市場。橙縣入門級住房價格過去1年上漲5.4%，30個都會區中排名第8，低於前1年的7.1%。整體看來，橙縣房價過去12個月中上漲7%排名冠軍，低於前1年的8.9%。

報告也表明房價仍居高不下，加上頑固的高貸款利率，購屋者面臨極大挑戰，房屋交易量幾乎降至史上最低。

加州其他地區房價增幅排名如下：

洛縣（LA County）豪宅漲幅1.2%，排名27名，前1年4.4%，入門房漲幅1.2%，排名20名，前1年6.5%，整體漲幅0.6%，排名22名，前1年5.7%。

聖地牙哥縣（San Diego）豪宅房價漲幅3%（16名），前1年8.5%。入門房漲幅2.2%（17名），前1年6.6%。整體漲幅2.4%（16名），前1年7.8%。

內陸帝國（Inland Empire）豪宅漲幅3.6%（13名），前1年5.4%。入門房屋漲幅0.7%（28名），前1年2.4%。整體漲幅0.9%（21名），前1年3.4%。