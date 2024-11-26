公投改善最低工資 專家認困難多

密蘇里州正義就業中心政治主任Richard Von Glahn認為，公投案確實是民眾爭取權益非常有利的工具。。（記者楊青/攝影）

少數族裔媒體(EMS)日前邀請全國選舉策略和民權組織，探討公投 案對改善勞工 最低工資及實現健康公平的作用及現狀。

三位參與論的人士均表示，全國範圍內，與最低工資及公平健康相關的公投案，在不少州想要獲得通過，依然是困難重重，包括提案登上選票的過程繁複，以及一些州通過需要的支持率提高等。

勞工權利倡導組織Robert Wood Johnson Foundation臨時執行長Avenel Joseph表示，她所在的勞工權益倡導組織，致力促進選民登記和為勞工爭取權益，「不論什麼種族、膚色、性別以及性別認同，我們都希望能夠創建一個公正繁榮的社會，讓所有人獲得公平的健康資源」。她表示，很多人不了解健康和公投案之間有什麼聯繫，事實上兩者關係緊密，人們可以通過投票來決定關注的議題，爭取權益。比如在過去五年，全國不少州通過公投案，爭取到更多的醫療補助、帶薪病假以及自由墮胎權等，全國已有七個州通過公投案，確定墮胎合法化；內布拉斯加州和阿拉斯加的帶薪休假福利有成長；密蘇里等中部州勞工最低工資多次上調，最低時薪已到15元。

密蘇里州 正義就業中心政治主任Richard Von Glahn表示，他在密蘇里州公平就業組織工作十多年，在此期間，密蘇里州勞工最低工資多次提升，而且通過工會和企業協商，密蘇里州很多勞工獲得醫療服務。他認為，公投案確實是民眾爭取權益非常有利的工具。

Von Glahn表示，密蘇里勞工的帶薪病假福利近年得到很大提高，在此之前，大概有三分之一的密蘇里勞工沒有帶薪病假，很多人雖然有醫療保險，卻因為沒有時間看醫生，醫療保險形同虛設。在最低工資提高前，一些密蘇里州的勞工每周收入稅前不到500元，已經難以支付他們的日常生活，很多人寧願不去看病，或者陪伴病中的家人，也不願損失收入。公投案通過的新法，使密蘇里的勞工看醫生不用擔心經濟損失，真正能夠享有醫療服務。