釋放梅南德茲兄弟案 延至年後裁決

範奈斯高等法院25日吸引大批媒體，因只開始16個座位給媒體，大批記者清晨5時就到場排隊拿號進場。（李若提供）

范奈斯（Van Nuys）高等法院法官25日裁定，1989年比佛山（Beverly Hills）居民梅南德茲兄弟（Erik and Lyle Menendez）弒父母案，將延至2025年後再做裁決。

范奈斯高等法院25日吸引大批媒體，由於只開放16個座位給媒體，許多記者當天清晨5時就到場排隊拿號進場。兩名被告的律師近期尋求各種途徑，希望兩人能夠提前出獄，並聲稱有新證據表明，兩名被告曾受父親性虐待。

1989年，當時21歲與18歲的梅南德茲兄弟因槍殺擔任RCA唱片公司高管的父母，荷西與凱蒂（Jose and Kitty Menendez）成為全國焦點。首次審判陪審團無法達成一致，第二次審判，陪審團同意兩兄弟犯下一級謀殺罪。如今這對分別為56歲與53歲兄弟於聖地牙縣監獄 服刑，不得假釋。

25日范奈斯法庭一小時的聽證會上，法官聽取梅南德茲兄弟的姨媽Joan Andersen和姑媽Terry Baralt的陳詞，她們希望法官提前釋放兩人。兩人均請法官考量梅南德茲兄弟童年時曾遭父親虐待，且已在牢獄中生活35年，應該出獄回歸正常生活。不過主審法官Michael V. Jesic沒有立即回應，表示將在2025年1月30日至31日再舉行兩天的聽證會，聽取該案的各種論點。

2025年1月的聽證會，將取代原定12月11日舉行的聽證會，11月高票拉下賈斯康的洛杉磯 地區新檢察長霍克曼下周將宣誓就職，有更多時間審查此案。而落選的賈斯康，今年10月宣布支持對兄弟倆槍殺父母案重新量刑。

霍克曼尚未表示他是否會採取與賈斯康類似行動，他希望做出裁決前，有機會審查大量證據，以達成公平和公正的結果。