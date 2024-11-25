我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

「萬里千尋」 拚奧斯卡 華人看好度高

記者劉子為╱洛杉磯報導
「萬里千尋」洛杉磯放映，圖左導演張偉民，圖右風簷會長曉聞達張。 （記者劉子為／攝影）
「萬里千尋」洛杉磯放映，圖左導演張偉民，圖右風簷會長曉聞達張。 （記者劉子為／攝影）

華裔導演張偉民耗時12年打造的紀錄片「萬里千尋」，於11月15日至21日在好萊塢的Cinelounge Sunset Theater限時放映。這部紀錄片記錄了藝術大師張大千的傳奇人生已參加奧斯卡的評選。11月17日，風簷學會特別包場放映，並邀請張偉民現場問答。眾多文化藝術界人士參加並獲得一致好評。

風簷學會會長曉聞達張表示，早在「萬里千尋」拍攝初期，張偉民便曾受邀到風簷學會分享拍攝歷程，這讓學會成員對影片的完成充滿期待。她感慨道，「能在今天與大家共同欣賞這部電影，感受張大千後半生的心路歷程，實在是非常幸運。」

活動中，加州州立大學長堤分校榮譽退休教授李三寶以「震撼」形容這部影片。他謙虛提到，雖然自己對中國藝術涉獵不多，但「萬里千尋」讓他深刻感受到張大千的藝術成就及其背後的艱辛。「張偉民導演以12年時間踏破鐵鞋，完成如此巨作，對於中國近代史也是一大貢獻，我深感欽佩。」

作為張大千的弟子之一，鄭子亭教授在現場分享了與大千先生的相識經歷。他回憶起1963年首次見到大千先生時的情景，並表示至今仍為其作品所震撼。「張大千是我仰望的一座高山，這部影片再次喚起了我對他的崇敬之情。」

影片的聯合制片人于曉也分享了她加入製作團隊的心路歷程。她提到，因資金問題，團隊在初期曾面臨巨大挑戰，但張偉民堅持不接受帶有條件的資助，以保持創作的純粹性。

曉聞達張在映後也分享了學會的未來規劃，表示每周五都會有定期活動，接下來將舉辦有關中國著名畫家梁又銘的系列講座。關於學會的活動詳情可前往其官網https://www.windwind.org/

加州 長堤 退休

上一則

南加台美急難救助會 田詒鴻連任會長

下一則

「萬里千尋」紀錄片 導演張偉民揭秘張大千海外歲月

延伸閱讀

台灣紀錄片國際發光「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

台灣紀錄片國際發光「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎
名導阿莫多瓦自稱英文不好 奧斯卡雙女星願沒台詞裝啞

名導阿莫多瓦自稱英文不好 奧斯卡雙女星願沒台詞裝啞
紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注

紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注
洛杉磯亞洲電影節台灣專場 4片角逐奧斯卡

洛杉磯亞洲電影節台灣專場 4片角逐奧斯卡
洛杉磯亞洲影展台灣專場 四片角逐奧斯卡

洛杉磯亞洲影展台灣專場 四片角逐奧斯卡
脫口秀笑匠 柯南歐布萊恩將任2025奧斯卡典禮主持人

脫口秀笑匠 柯南歐布萊恩將任2025奧斯卡典禮主持人

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」