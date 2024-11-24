味全歌唱賽揭幕 祖孫三代同台飆歌 12／14決賽

「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽於11月23日在洛杉磯僑教中心拉開帷幕。（記者劉子為／攝影）

2024年美國味全「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽於11月23日在洛杉磯 僑教中心拉開帷幕。初賽設於11月23日和24日舉行，晉級者將於12月14日進入決賽，角逐冠軍殊榮，一等獎獎金1000美元。

味全美國銷售經理施教敦透露，本次比賽的靈感源自於一次與朋友的卡拉OK聚會。他指出，「在洛杉磯，唱歌愛好者需要花費高額費用，且機會有限。因此，我們決定舉辦一場面向大眾的歌唱比賽，不僅為社區居民提供展示歌喉的平台，也藉此推廣味全品牌。」

比賽全程歷時一個月，分為初賽和決賽兩個階段。施教敦表示，初賽最終將選拔約三分之一的參賽者進入決賽。12月14日的決賽將以全天賽制進行，選出冠亞季軍，分別獲得1000、700和500美元的獎金。

為確保公平競爭，比賽按照年齡分為四個組別，包括18至39歲的青年組、40至64歲的壯年組、65歲以上的耆英組，以及不限年齡的雙人組。施教敦特別提到，有來自台北、洛杉磯和亞利桑那州的一家祖孫三代共同參賽，為大賽增添了濃厚的家庭情感氛圍，「這不僅是一場歌唱比賽，更是一個促進家庭團聚的特殊平台，充分展現了味全對社區的關懷和社會責任。」

本次大賽評審團由9位資深專業人士組成，包括方碧霞、方明崇、李慧珍、施學敏、孫欣欣、張世儫、曾曜燦、黃其嘉、蔡淑女。施教敦還表示，味全計劃每年在全美範圍舉辦兩場大型活動，分別安排在上半年和下半年，延續過往在紐約成功舉辦的母親節 活動和聖誕節 繪畫比賽的模式，以進一步提升品牌在社區的活躍度和影響力。