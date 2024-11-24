我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

味全歌唱賽揭幕 祖孫三代同台飆歌 12／14決賽

記者劉子為／艾爾蒙地報導
「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽於11月23日在洛杉磯僑教中心拉開帷幕。（記者劉子為／攝影）
「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽於11月23日在洛杉磯僑教中心拉開帷幕。（記者劉子為／攝影）

2024年美國味全「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽於11月23日在洛杉磯僑教中心拉開帷幕。初賽設於11月23日和24日舉行，晉級者將於12月14日進入決賽，角逐冠軍殊榮，一等獎獎金1000美元。

味全美國銷售經理施教敦透露，本次比賽的靈感源自於一次與朋友的卡拉OK聚會。他指出，「在洛杉磯，唱歌愛好者需要花費高額費用，且機會有限。因此，我們決定舉辦一場面向大眾的歌唱比賽，不僅為社區居民提供展示歌喉的平台，也藉此推廣味全品牌。」

比賽全程歷時一個月，分為初賽和決賽兩個階段。施教敦表示，初賽最終將選拔約三分之一的參賽者進入決賽。12月14日的決賽將以全天賽制進行，選出冠亞季軍，分別獲得1000、700和500美元的獎金。

為確保公平競爭，比賽按照年齡分為四個組別，包括18至39歲的青年組、40至64歲的壯年組、65歲以上的耆英組，以及不限年齡的雙人組。施教敦特別提到，有來自台北、洛杉磯和亞利桑那州的一家祖孫三代共同參賽，為大賽增添了濃厚的家庭情感氛圍，「這不僅是一場歌唱比賽，更是一個促進家庭團聚的特殊平台，充分展現了味全對社區的關懷和社會責任。」

本次大賽評審團由9位資深專業人士組成，包括方碧霞、方明崇、李慧珍、施學敏、孫欣欣、張世儫、曾曜燦、黃其嘉、蔡淑女。施教敦還表示，味全計劃每年在全美範圍舉辦兩場大型活動，分別安排在上半年和下半年，延續過往在紐約成功舉辦的母親節活動和聖誕節繪畫比賽的模式，以進一步提升品牌在社區的活躍度和影響力。

洛杉磯 母親節 聖誕節

上一則

把好茶帶到洛杉磯 鑽石吧女醫師開無波霸的茶店 生意火爆

下一則

陳智權珠寶藝術個展 跨越禪意與工藝

延伸閱讀

迎2028年奧運 UCLA鋪設路面充電設備

迎2028年奧運 UCLA鋪設路面充電設備
洛杉磯學區2023-2024學年畢業率87% 7大評比過半升級

洛杉磯學區2023-2024學年畢業率87% 7大評比過半升級
連發電郵「要炸FBI辦公室」 洛杉磯男子獲刑15月

連發電郵「要炸FBI辦公室」 洛杉磯男子獲刑15月
大氣河流風暴南擴 洛杉磯周末可望有雨

大氣河流風暴南擴 洛杉磯周末可望有雨
2024洛杉磯燈藝博覽會圓滿落幕 譜寫中美文化交流新篇章

2024洛杉磯燈藝博覽會圓滿落幕 譜寫中美文化交流新篇章
備戰2028奧運 洛杉磯機場捷運初步試車

備戰2028奧運 洛杉磯機場捷運初步試車

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂