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大氣河風暴南下 南加迎兩波降雨 不致成災

編譯陳盈霖、胡立宗／綜合報導
炸彈氣旋導致水淹北加州索諾瑪縣聖塔羅莎。（美聯社）
炸彈氣旋導致水淹北加州索諾瑪縣聖塔羅莎。（美聯社）

洛杉磯時報報導，隨著為北加州帶來創紀錄降雨的大氣河流風暴（atmospheric river storm）逐漸南下，南加州23日部分地區下雨，24日續有第二波降雨，但雨勢都在不致造成災害的範圍內。

奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家西拉德（Joe Sirard）表示，整個風暴系統減弱，並沿海岸線向南移動，周末雨勢是風暴尾聲。

23日上午，雨勢進入聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和范杜拉（Ventura）縣，中午前抵達洛縣。西拉德指出，洛縣與范杜拉縣約為0.1至0.3吋雨量，聖路易斯奧比斯波與聖塔芭芭拉縣降雨達1吋，特別是聖路易斯奧比斯波縣西北部丘陵地帶，截至當天上午9時已降下超過3吋雨量。

24日起出現第二波降雨，從聖路易斯奧比斯波和聖塔芭芭拉縣一路向南移動，當晚或25日（周一）抵達洛縣，屆時降雨機率將為40%至50%，且可能持續至27日（周三）。西拉德說，直至感恩節當天，聖路易斯奧比斯波縣仍有少量降雨機會。

國家氣象局指出，第二波雨勢將在聖路易斯奧比斯波與聖塔芭芭拉縣降下0.5至1吋雨量，范杜拉縣0.3至0.5吋，洛縣0.1至0.25吋。氣象預報員指出，南加州發生危險性洪水或其他重大問題的可能性較低，但道路濕滑，交通恐因降雨阻塞。

而居住在派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）葡萄牙本德社區（Portuguese Bend）地層移動及周邊地區居民，則要關注降雨可能帶來地層持續移動的隱患。市府官員期望「防凍措施」（winterization efforts）能減少降雨帶來的影響，包括改善排水、填補裂縫和加固峽谷牆壁等。根據市府報告，部分區域地層活動已有減緩，甚至已達穩定，但更多的降雨仍是該地區隱憂。

回顧20日開始、發生在北加的豪雨，已經為各地帶來歷史新高的降雨量。主因是大氣河（atmospheric river）引發快速增強的「炸彈氣旋」（bomb cyclone），在門多西諾縣屋基亞（Ukiah）造成單日3.66吋的降雨，刷新1977年的紀錄；索諾瑪縣聖塔羅莎（Santa Rosa）更有單日4.93吋的降雨，較2001年0.93吋的舊紀錄高上數倍。

北加其他各縣同樣面臨超大降雨，72小時內的累積降水動輒十幾吋起跳，國家氣象局（National Weather Service）的Dylan Flynn說明，這種雨勢是有紀錄的123年以來首度發生。

不過地方官員仍然樂觀，因為防制冬季降雨的措施已經展開，包括改善排水系統、修復堤道漏洞，應該能縮小水患傷害。只是有些雖然已經完工，但部分還在進行，恐怕還達不到10成的目標。

大雨唯一帶來的好消是，加州的年降雨已經達到61%，不過雨量集中北加，中南加仍低於預期。加州水資源局表示，第二大水庫奧羅維爾湖（Lake Oroville）的水位已經上升3呎，蓄水量達到49%。

氣象局預測，南加州地區迎來兩波降雨。（國家氣象局X）
氣象局預測，南加州地區迎來兩波降雨。（國家氣象局X）

加州 洛縣 北加

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