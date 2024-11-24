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4年級華生創意 打造2025玫瑰花車

編譯陳盈霖╱綜合報導
四年級華裔女生楊雀兒喜的藝術作品，將化身為阿罕布拉市2025年花車。（阿罕布拉市官網）
四年級華裔女生楊雀兒喜的藝術作品，將化身為阿罕布拉市2025年花車。（阿罕布拉市官網）

巴沙迪那星報報導，阿罕布拉（Alhambra）諾斯魯普小學（Northrup Elementary School）四年級華裔學生楊雀兒喜（Chelsea Yeung，譯音），可望向各界展現其藝術創造力。她的藝術作品，將化身為阿罕布拉市2025年花車，與全世界分享。

華裔眾多的阿罕布拉市，近百年來，每年均參與鄰近巴沙迪那市（Pasadena）元旦玫瑰花車遊行，今年該市透過年度藝術大賽（annual art contest），向居民徵集花車創意設計，楊雀兒喜為參賽者之一。

她以一隻充滿喜悅的小狗為主題，完美詮釋2025年花車遊行「最美好的一天」（Best Day Ever！）主題精髓而獲青睞。因此，2025年阿罕布拉市花車設計以「美好的夢想日」（Good Day Dreamin）為名，同時呼應這座城市2025年底將開放的永久性狗公園。

這座花車的特色包含阿罕布拉經典標誌，歡迎世界各國人造訪該市。在格拉納達公園（Granada Park）鮮花覆蓋的野餐區，一隻混種梗犬注視著一隻蝴蝶。周圍點綴巨大的日葵、五彩繽紛的風箏，伴隨溫暖冬陽，「這就是美好的夢想日」。

多年來，阿罕布拉市一直希望建設狗公園，但選址始終是一挑戰。2023年秋季，該市嘗試設立為期兩個月的「Paw-Pup Dog Park」臨時狗公園，希望居民參觀公園並提出意見。據該市表示，當時收集超過1300份意見表，其中99%支持成立永久性狗公園。最終市府拍板將永久性狗公園設立於阿罕布拉高爾夫球場（Alhambra Golf Course）和當地基督教青年會（YMCA）附近。

該市並邀請對裝飾花車感興趣者，至該市藝術網站報名www.cityofalhambra.org。屆時將有白色海軍扁豆（navy beans-sides）、米、黑洋蔥粉、棕色咖啡

稻草花、罌粟籽與各式色彩鮮艷的花卉裝飾。

楊雀兒喜的藝術作品。（取自Tournament of Roses）
楊雀兒喜的藝術作品。（取自Tournament of Roses）

阿罕布拉 華裔 咖啡

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