把好茶帶到洛杉磯 鑽石吧女醫師開無波霸的茶店 生意火爆

Amery陳（前中）和她的員工們。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 女醫師Amery陳最近在當地開了一家茶店Torotea，短短不到半年名聲不脛而走，每天生意火得連專業生意人也跌破眼鏡。

Amery的主業是凱瑟醫院急診室的全職醫師。「茶一直陪伴我的人生」，Amery說，從高中到本科到醫學院和臨床實習，幾乎每天都有茶陪伴，讀書、思考，還有每次深夜急診之後的緊張，手中的一杯茶就是最好的陪伴。但她卻很難在洛杉磯 找到喜歡的茶品，也因此，把好茶帶來洛杉磯的想法一直在她腦中打轉。

一場疫情 種子發了芽

14歲從廈門移民美國的Amery陳和她祖籍台灣的ABC先生都從事醫務工作，年富力強，一直希望有愛情的結晶，但一場新冠疫情，徹底打破了兩人的美好夢想。錯過了生兒育女的最佳機會，商業成了兩人的共同理想。一年多前，開茶店的種子開始在她的腦子中發芽，她和先生傾囊而出，回台灣做市場調查，走訪台灣茶市茶園，進口各種原物料，敲定店面，今年6月，茶店終於開門迎客。

Amery陳設計的Torotea，給人安靜空靈的感覺。（Amery提供） Amery陳設計的Torotea，給人安靜空靈的感覺。（Amery提供） 小小茶店每天門庭若市。（記者楊青/攝影）

Amery的茶葉幾乎全都來自台灣，「但我不要做波霸奶茶」。她說，這幾年波霸奶茶在美國大行其道，很多人說起台灣茶就想到波霸奶茶，「但我認為大家忘記了喝的是茶，茶才是真正的主角」。她笑言，自己的茶店大概是洛杉磯的台灣茶店中唯一沒有波霸的。

但除去波霸和奶茶甜味的魅力，要用純粹的茶味取勝，可真得花一番功夫。為了打造自己的品牌，Amery專門去了台灣好多次，一家家請教專家。她還直接走訪台灣的茶園和茶葉加工廠，包括要多少焙火的茶葉，茶葉配什麼味道的鮮花香味，全都一一量身定製。最後還要找到持有美國FDA農藥檢驗合格證的出口供應商，確保茶葉品質，「小小一杯茶，代表我的心意和誠意」。

Amery說，開沒有波霸的茶點是很冒險的，幸運的是，萬萬沒想到得到很多人的認可，開張五個多月，一分錢廣告都沒有做，但沒有想到每天顧客盈門，

小小一杯 全手工現作

Torotea前台只有兩位小姐，但茶店的廚房卻多達十人忙前忙後。Amery說，茶點的廚房每天都有八到十人上崗，因為從煮茶開始到各種配料，都是現燒現做，全部手工。

正在煮茶的員工。（記者楊青/攝影） 員工們正在製作粉果。（記者楊青/攝影）

Amery自己經過一整年的研究，發現茶煮好之後，要有一個「醒茶」的過程，茶水在自然溫度下與空氣結合交流，並降低五度時，茶味才能最完美體現出來。他們的粉果（Jelly和Mochi） ，則是每天手工現做，加入黑糖提味，蒸熟之後冰凍，最後手工切塊，口感非常特別，久放不結，冷凍不硬。

原物料精挑細選，加上人工毫不吝嗇，Torotea的一杯茶的價位在五至七元之間。Amery說，她一方面希望提高人們對喝茶的價值觀，另一方面則已做好十年盈利不入袋、盈利再投資的打算。

Amery的茶店前店後場都是20多歲的年輕人，每天工作賣力。「我希望大家工作不僅是賺錢，也學會怎麼做茶，管理，待客人，」Amery說，她喜歡和她一樣有理想的團隊，將來這些年輕人也可以開自己的茶店、咖啡店。她堅信，每個人的品味都不一樣，每個人的原料搭配也都不一樣，自己的特色就是最強的競爭力。

Amery說，未來，她希望繼續向前走，增加更多的口味，開更多的分店，讓洛杉磯更多的人能喝到茶的真味道。