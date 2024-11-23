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誹謗案勝訴 前沃爾瑪司機獲賠3470萬

聖伯納汀諾訊
圖為位於蘋果谷的沃爾瑪超市。(取自Bogart Construction網頁)
圖為位於蘋果谷的沃爾瑪超市。(取自Bogart Construction網頁)

南加內陸一名前沃爾瑪卡車司機在一起誹謗案中勝訴，聖伯納汀諾縣高等法院裁定沃爾瑪公司賠償司機3470萬美元。

原告司機凡塞卡在蘋果谷（Apple Valley）沃爾瑪配送中心工作14年。2017年他因車禍受傷後提出工傷賠償申請。然而沃爾瑪在他醫療休假期間指控他詐欺，並最終解雇。根據原告律師提供的訴訟材料，事故發生後，原告的醫生為他設定了多項工作限制，包括不得推、拉或舉起超過五到十磅物品，且禁止駕駛商業車輛。

儘管原告凡塞卡請求公司讓他從事其他工作，如辦公室文書工作或其他任務，但沃爾瑪未能根據這些需求進行任何調整。訴訟指控指出，凡塞卡被安排休假，但公司並未考慮他能夠做其他職務，這一做法嚴重違反勞工法規對殘障員工保護。

凡塞卡的律師指出，沃爾瑪對原告指控不僅是基於錯誤的證據，還涉及明顯的報復行為。他們稱，原告家庭旅行已事先計畫，而在旅行過程中，他的活動並未違反醫生工作限制。沃爾瑪雇用了私人調查員來監視他，並誣指他違規駕駛和彎腰。

2018年1月，沃爾瑪開始正式對凡塞卡進行調查，並在隨後數個月內多次對他質問，稱其涉嫌詐欺。最終，公司決定解雇他，並在2018年3月以「重大不當行為和誠信問題」為由終止了聘用合同。

據訴訟資料顯示，凡塞卡2018年11月被解雇後，申請了多項工作，但因必須向潛在雇主披露自己曾因涉嫌詐欺被解雇，導致他無法找到新工作，長期遭遇心理和情感上困擾。

沃爾瑪對該裁決表示不滿，發表聲明︰「不當裁決完全無法反映此案簡單且無爭議的事實。公司將尋求所有可用補救措施。」沃爾瑪並表示，將根據此裁決採取進一步法律行動。

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