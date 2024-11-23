台學子參訪LA航太公司 近距離接觸尖端科技

台灣學子參訪托倫斯航太企業，學生們在專業技術人員的指導下，實際拿取並觀察火箭燃料艙的核心零件。(記者張庭瑜╱攝影)

在洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）市長陳光豪的帶領下，10名經「太空 產業供應鏈暨網通產業新星飛揚計畫」嚴格挑選出的台灣學子，11月22日（周五）參訪當地多家知名企業，包括Scorpius航太 公司等，深入了解美國尖端技術與產業運作，幫助台灣學生了解美國航太產業的運作模式，並透過與專家對話啟發未來發展方向。

台灣學子參訪托倫斯航太企業。(記者張庭瑜╱攝影) 技術人員耐心講解火箭燃料艙中不同零件的結構、功能與技術特性。(記者張庭瑜╱攝影)

此次參訪的學生由200名候選人中精選而出，在於透過行程讓台灣年輕人才近距離接觸美國航太產業，學習先進技術並拓展視野。

參訪行程自上午開始，學生們首先來到位於托倫斯工業區的Scorpius航太公司，深入了解火箭燃料艙的先進製造工藝。隨後走訪全球商用直升機領域的領軍企業Robinson直升機公司，了解非軍事航空器製造技術的核心。在一周節目中，參訪團也有機會探訪Space Launch Company等重要航太企業，進一步拓展專業視野。

台灣學子一行參觀位於托倫斯工業區的Scorpius航太公司工作室。(記者張庭瑜╱攝影)

在學術交流方面，學生們也有機會參訪JPL噴射推進實驗室，以及加州 理工學院、UCLA和USC太空研究中心等世界級研究機構。

陳光豪表示，托倫斯是航太產業的重要聚集地，擁有豐富的產業資源與人才儲備，包括眾多華裔工程師。他本人亦曾在Hughes Aircraft Radion公司服務，深知該地區在航太技術上的獨特優勢。未來歡迎更多台灣代表團考慮在托倫斯住宿，便於參訪周邊的El Segundo、Redondo Beach等航太重鎮。陳光豪表示，樂見更多台灣年輕人才加入航太領域，未來更希望加強台美雙方的技術合作，共創產業新局面。

學生們對於此次行程讚不絕口，表示不僅拓展了對美國航太技術的認識，還從專家的分享中收穫滿滿。