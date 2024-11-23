《碎片》聚焦亞裔家庭失智症照護
「你是誰？」一位白髮老人躺在床上，向結婚52年的妻子問道。這是獲獎短片《碎片》的開頭場景，講述了一位妻子照顧阿茲海默症晚期丈夫的故事。11月20日，影片主創團隊攜手非營利組織Alzheimer's Los Angeles，在聖蓋博Mission District放映了這個關於華裔失智症家庭艱難而動人故事。
Alzheimer's Los Angeles外展經理黃淳琦介紹，美國目前約有560萬名65歲及以上的阿茲海默症患者；在加州，阿茲海默症是第三大死因，患者人數預計將在2019至2040年間增加一倍。然而，目前大多數影片和報導都是從西方文化的角度敘事，鮮少涉及亞裔的角度，非常難得有這樣一部影片能夠聚焦亞裔家庭的故事。
觀影會後，主創團隊與觀眾進行了座談。編劇兼製片孫吉鳴分享說，影片以愛與詩意的表現方式，講述了妻子如何照顧臥病在床的失智症丈夫。除了呈現現實生活中的照護過程，影片還穿插了許多表現這對夫妻往日的美好回憶的鏡頭。她希望通過這種方式，為這一沉重題材帶來一些希望與溫暖，讓觀眾感受到愛與照顧的力量。
導演郭天娜在影片中融入了許多花卉元素。在她看來，花的生命力象徵著人類的生命旅程，代表著生命的美麗與珍貴。影片中還著重表現了傳統價值觀對亞裔家庭照顧失智症患者的影響，讓觀眾產生共鳴與深刻的情感連結。
照護者的扮演者耿歌表示，在表演過程中，最讓她感動的是，一個人能夠長期面對一位已經不再認得自己的患者，僅憑往日的回憶持續地付出與照顧。她還提到，與其他同類題材的影片不同，《碎片》從正面的角度講述故事，讓身處困境的家庭能夠感受到生活中依然存在的美好與希望。執業30年的內科醫師黃國生在影片中飾演失智症患者。談及自己的表演，他表示，自己曾接觸過許多失智症患者的經歷，對於角色的理解和詮釋提供了寶貴的經驗。
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