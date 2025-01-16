國潮時尚風吹南加 華人沉浸文化歸屬感

現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）

國潮風吹到南加 ，賦予傳統中式服裝現代生命力。南加日前在工業市舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食吸引南加喜愛國潮的華人 參加，感受一場沉浸式國潮體驗。

不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場現代和古代的時空對話。東方境洛杉磯 主理人段段表示，傳統文化歷經滄桑，漸漸被遺忘。為了不讓這些傳統文化技藝消失，以郭培為首的中國設計師們賦予傳統以新形式。這次展示的東方境郭培聯名款、東方境盛唐牡丹絲絨珠片和手繡等系列服飾，力求為觀眾帶來一場穿越時空的東方美學盛宴，以中國傳統美學為基石，融合現代設計語言，當模特們身著富有質感的面料行走在T台上，能喚起觀眾對東方古老文化的興趣，彰顯出「Made in China」的創新力量，也幫助海外華人找到自己的文化歸屬感。

現場模特所佩戴的珠寶首飾，是由古珠和古錢幣搭配不同寶石結合成的新中式珠寶。創辦人Eva Qin喜歡收集古錢幣，她認為這些古錢幣代表著歷史和時光的珍貴記憶，每一枚都散發著獨特的魅力。她想讓這些錢幣繼續和當下融合，因此將其設計成獨一無二的項鍊手環和戒指等飾品。