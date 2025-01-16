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國潮時尚風吹南加 華人沉浸文化歸屬感

記者張宏/洛杉磯即時報導
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）

國潮風吹到南加，賦予傳統中式服裝現代生命力。南加日前在工業市舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食吸引南加喜愛國潮的華人參加，感受一場沉浸式國潮體驗。

不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場現代和古代的時空對話。東方境洛杉磯主理人段段表示，傳統文化歷經滄桑，漸漸被遺忘。為了不讓這些傳統文化技藝消失，以郭培為首的中國設計師們賦予傳統以新形式。這次展示的東方境郭培聯名款、東方境盛唐牡丹絲絨珠片和手繡等系列服飾，力求為觀眾帶來一場穿越時空的東方美學盛宴，以中國傳統美學為基石，融合現代設計語言，當模特們身著富有質感的面料行走在T台上，能喚起觀眾對東方古老文化的興趣，彰顯出「Made in China」的創新力量，也幫助海外華人找到自己的文化歸屬感。

現場模特所佩戴的珠寶首飾，是由古珠和古錢幣搭配不同寶石結合成的新中式珠寶。創辦人Eva Qin喜歡收集古錢幣，她認為這些古錢幣代表著歷史和時光的珍貴記憶，每一枚都散發著獨特的魅力。她想讓這些錢幣繼續和當下融合，因此將其設計成獨一無二的項鍊手環和戒指等飾品。

現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。華人Tina徐表示，華人在海外的身份認同有時需要借助服飾來表達，那些奢侈品大牌如之前的Gucci雖然也有很多亮片和刺繡的設計風格，但是不太適合東方人，同時她也不喜歡那種完全照搬古人穿著的漢服，比較繁瑣累贅不適合現代人。中國近年興起的國潮服飾，不僅符合她的審美，更方便日常生活，如她最近購入的一件牡丹繡花中式外套非常百搭，且有很高的回頭率。

南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中...
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食讓南加華人感受沉浸式體驗。（主辦方提供）
現場參與來賓也身穿國潮風格服裝。（記者張宏／攝影）
現場參與來賓也身穿國潮風格服裝。（記者張宏／攝影）
活動的秀導李曦（Cissy Li，左一）、段段（左二）和其朋友們合影。（記者張宏...
活動的秀導李曦（Cissy Li，左一）、段段（左二）和其朋友們合影。（記者張宏／攝影）
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／...
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）
不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場...
不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場現代和古代的時空對話。（主辦方提供）
東方境洛杉磯主理人段段（前排右三）和模特們合影。（主辦方提供）
東方境洛杉磯主理人段段（前排右三）和模特們合影。（主辦方提供）
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中...
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食吸引南加喜愛國潮的華人參加，感受一場沉浸式國潮體驗。（主辦方提供）
模特身穿絲絨刺繡服裝。（主辦方提供）
模特身穿絲絨刺繡服裝。（主辦方提供）

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