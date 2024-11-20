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南加華人好區亞凱迪亞1夜4車遭竊 1輛被盜走

記者邵敏／亞凱迪亞報導
盜賊想偷車，車鎖整塊板被卸下來，最後沒有得手。（記者邵敏／攝影）
盜賊想偷車，車鎖整塊板被卸下來，最後沒有得手。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人好區亞凱迪亞（Arcadia），最近盜竊汽車案件頻繁發生，華人停在居民區街道上的車輛被撬，玻璃窗被砸，車身嚴重損壞。同一個晚上，附近街區至少四輛車慘遭賊手，其中一輛車被盜走。

（視頻來源：記者邵敏）

華人James 陳的車，每晚都停在亞市California Street的家門口，此處靠近市中心一街，是個鬧中取靜的居民區。11月10日一早，James準備開車出門時，眼前場景讓他嚇一大跳，汽車後座車窗被砸，碎玻璃滿地都是，「一開始我以為是有人盜竊車內物品，但我的車內並沒有放什麼財物。」

James隨後發現車鎖旁邊，包括方向盤都已嚴重破壞，「車鎖整塊板被卸下來，裡面的電線都暴露出來，顯然對方是想偷我的車，但沒有得手。」車主藏在抽屜里的充電器等小物件，也被竊賊一掃而空。對於自己的遭遇，James非常沮喪，因為這輛車沒有購買全險，因盜竊造成的車輛損失並不在理賠範圍內，他需要自行承擔所有損失。

鄰居李先生指出，9日晚上10時30分左右，他曾聽到外面傳來汽車警報聲。因為擔心自己停在街上的過夜車出事，李先生當時跑出來查看，結果發現有可疑之人迅速駕車離開，對方出現的位置就在James停車的地方。

James報警後約一小時，亞市警方到達現場。根據警方的說法，從9日晚截至10日上午，他們已接到附近街區多起報案，至少四部車輛遭遇賊手破壞，其中一部車已被偷走。警方同時指出，被害人James的車是韓國現代（Hyundai），這是最易被偷的汽車品牌之一，因為車鎖容易破壞。

根據非營利組織「公路損失數據研究所」(Highway Loss Data Institute)的數據，除現代汽車外，價格親民的車中，本田（Honda）、起亞（Kia）和日產（Nissan）均在最易被偷之列。另據全國高速路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的數據，去年全美共超過100萬的汽車失竊，平均每31秒就有一輛車被盜，與前幾年相比，盜車案件年漲25%。

華人停家門口的車，後座車窗被砸。（記者邵敏／攝影）
華人停家門口的車，後座車窗被砸。（記者邵敏／攝影）
車窗被砸，碎玻璃滿地都是。（記者邵敏／攝影）
車窗被砸，碎玻璃滿地都是。（記者邵敏／攝影）
車鎖附近，包括方向盤已被嚴重破壞。「（記者邵敏／攝影）
車鎖附近，包括方向盤已被嚴重破壞。「（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 本田

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