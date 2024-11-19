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反對建永久性遊民屋 亞凱迪亞市居民籲19日赴議會抗議

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞將建95套公寓，其中45套永久提供給遊民居住。（Elara住房項目PPT）
亞凱迪亞將建95套公寓，其中45套永久提供給遊民居住。（Elara住房項目PPT）

靠近洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的Elara住房項目，計畫建造45套永久性遊民屋，讓當地居民十分不安。召集者呼籲市民積極參與11月19日（周二）的市議會，與建商對話，提出反對意見。

這項命名為Elara的可負擔房項目，目前處於審批階段。據悉，將建造95套公寓住宅，其中45套永久提供給遊民居住，預計2025年12月動工、2027年即可入住。資料顯示，建築將坐落在亞市南部，靠近艾爾蒙地市（El Monte），建地位於East Live Oak Ave 4217號，此處屬於洛縣非建制地區（unincorporated area），亞市多位華裔市議員反對此項目，但市政府沒有實際管轄權。

在市長高卿（Michael Cao）努力下，亞市19日將在市議會邀請開發商Affirmed Housing公司負責人解釋這個住房項目。以亞市華協會長郭蕾、安全守護者聯盟（ASG）志願者Lucy Zhang為代表的召集者，近日呼籲市民積極參加19日下午5時的亞市議會，對Elara住房項目發表反對意見。

郭蕾、Lucy Zhang指出，Elara項目規模大，並且是永久性遊民安置屋，且離居民區非常近，需要大家積極行動起來，通過發郵件、參會和發言等方式，向市議會、縣政府和開發商表達明確反對立場。召集者希望集結至少200人參加19日市議會，並提交反對意見。據悉，目前報名發言者已有18人。召集者同時呼籲民眾寫郵件表達對Elara項目的反對意見，郵件可直接發送給洛縣政委員巴格（Kathryn Barger），郵箱地址為[email protected]，以及項目開發商[email protected]

市長高卿、市議員鄭博仁在接受本報採訪時，都對此項目表示非常擔憂，鼓勵市民集體反對。

遊民 洛縣 亞凱迪亞

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