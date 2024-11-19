冬季汽油需求低於預期 南加油價續跌 創4年來新低

全美、加州及部分縣油價走低一覽表 （取自南加州汽車俱樂部）

年底將至，南加油價 持續下跌，創2020年以來11月的最低水平。根據南加汽車俱樂部（Auto Club of Southern California）的「周末油價觀察」（Weekend Gas Watch）14日的最新報告，目前加州 普通汽油的平均價格為每加侖4.48美元，比1周前低4美分，也是今年最低點；全美平均油價則為3.08美元，比上周低2美分。

南加州汽車俱樂部發言人Doug Shupe表示，冬季汽油混合配方的轉換以及需求低於預期，持續推動本地油價下降。目前全美僅有夏威夷和加州的平均油價，仍高於每加侖4美元。

企業傳訊發言人Marie Montgomery Nordhues進一步指出，秋冬季節需求下降，是目前油價下滑的主要原因。「一般來說，本地供應問題可能是油價變動的主要原因。然而，如果原油價格在短期內顯著波動，也可能產生影響，因為原油成本約占生產汽油成本的一半」。

她建議，為減少因油價波動對日常開支造成的影響，消費者應定期維護車輛、確保輪胎胎壓適中，這有助提升燃油效率。此外，養成平穩駕駛習慣，避免急剎車或快速起步，也可改善油耗。

在洛杉磯—長堤地區，普通汽油的平均價格為每加侖4.48美元，比上周低3美分，比去年同期低67美分。橙縣為4.38美元，比上周低2美分，比去年同期低62美分。河濱縣為4.33美元，比上周低3美分，比去年同期低66美分。聖伯納汀諾縣為4.38美元，比上周低3美分，比去年同期低57美分。聖地牙哥為4.53美元，比上周低3美分，比去年同期低67美分。