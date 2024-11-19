台灣佳麗橫掃美國亞裔選美賽 孔妱慧美國亞洲女士封后
2024年美國亞洲選美大賽16日在麗浪多灘藝術表演中心（Redondo Beach Performing Arts Center）舉行總決賽，台灣代表團在國際舞台大放異彩。孔妱慧榮膺「美國亞洲女士」（Mrs. Asia USA）后冠，同時橫掃五項特別獎；北加州企業家王正儀，則贏得「美國亞洲國際女士」（Mrs. Asia International）桂冠，並獲四項大獎。
影音來源：記者張庭瑜
由Virgelia Production策畫的美國亞洲選美大賽，今年邁入第36屆，一直是北美亞裔社群的年度盛事，匯聚眾多具備文化底蘊與個人風采的選手參賽。今年賽事吸引三位台灣佳麗參加，其中，孔妱慧與王正儀競逐「美國亞洲女士」后冠，黃尹蓁則挑戰「美國亞洲妙齡小姐」（Miss Teen Asia USA）組別。比賽由2024年美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）主持，並以頗受矚目的民族服裝秀揭開序幕。
台灣代表王正儀的民族服裝大放異彩，她選擇結合傳統與創新的服飾亮相，火紅上衣搭配寶藍長裙，服裝上以精緻刺繡工藝融合台灣原住民圖騰與多族裔文化元素，並搭配銀飾鳳冠，很好詮釋台灣多元文化內涵，獲得現場評審與觀眾的高度讚譽。
本屆比賽中，憑藉佳麗的傑出表現，台灣代表團成為焦點。孔妱慧摘下「美國亞洲女士」后冠，並榮獲五項特別獎項。她的表現融合台灣文化精神，她在得獎感言中表示，選擇以中華民國國旗為主題，是為向我的根致敬，因為我的父母都是台灣出生，我希望以這樣的方式，表達對台灣文化的熱愛與認同。
王正儀則以「美國亞洲國際女士」的殊榮，奪得第二大后冠，同時榮獲國際時尚雜誌封面採訪獎等四項大獎。王正儀在比賽中展現多元才華與領袖魅力，為這次賽事增添光彩。雖然黃尹蓁未能在妙齡小姐組別中奪獎，但台灣團隊總計九項特別獎與兩大后冠的亮眼成績，無疑是本屆賽事的最大贏家。
孔妱慧作為第二代移民，她的參賽靈感來自於影集《Empress》中展現的皇室氣質，特別請造型團隊以此為概念，打造專屬形象。她也強調，參賽是為以實際行動推廣台灣文化與精神，「這不僅是個人的旅程，更是希望讓國際社會看見台灣」。
王正儀現年48歲，現定居北加州，育有兩名子女。作為矽谷科技界的傑出女企業家，她擁有柏克萊加大學士與洛杉磯加大企管碩士學位，並在多家科技巨頭如HP、Yahoo、Adobe、Cisco、Oracle、Ingram Micro等企業擔任高階主管，累積逾20年管理經驗。這次參賽對她而言，不僅是挑戰個人極限，也是向國際社會傳遞台灣女性力量的契機。
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