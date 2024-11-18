我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

飛機掉輪胎 華人機長：技師掌握乘客性命

記者張宏╱洛杉磯報導
阿拉斯加航空AS309航班14日下午從大華府杜勒斯國際機場(IAD)飛往洛杉磯國際機場（LAX）時，輪胎掉落。（示意圖，取自阿拉斯加航空官網）
阿拉斯加航空AS309航班14日下午從大華府杜勒斯國際機場(IAD)飛往洛杉磯國際機場（LAX）時，輪胎掉落。（示意圖，取自阿拉斯加航空官網）

阿拉斯加航空（Alaska Airline）今年1月掉艙門，本月14日又掉輪胎，導致飛機迫降。華人波音機長丁毓麟表示，疫情之後掉艙門掉輪胎等事件增多，原因可能是飛機維修技師青黃不接，現在乘客性命都在技師手上，而不是飛行員手上！

據ABC7洛杉磯報導，阿拉斯加航空AS309航班14日飛往洛杉磯國際機場LAX），執飛機型是十年機齡的波音737-900，機組人員報告起飛後不久發生強烈「顛簸」，飛機上一些行李箱艙門打開，甚至引發緊急氧氣面罩掉落。機上有175名乘客和6名機組人員，其中有數十名乘客是橙縣的中學生。隨後宣布進入緊急狀態，當飛機接近LAX時，緊急服務人員在機場待命。乘客們在著陸前一小時被指示，在下降過程中採取支撐姿勢。飛機最終安全降落在LAX。

機組人員要求檢查起飛的IAD機場跑道，在那裡發現一些輪胎碎片。阿拉斯加航空證實，涉事波音737將停飛等待徹底調查。

今年1月阿拉斯加航空公司的1282航班在空中發生艙門脫落事故後，緊急降落在俄勒岡州波特蘭，當時駕駛的機型是波音737 MAX 9。

對此，波音機長丁毓麟表示，雖然飛機少一兩個輪胎也能降落，像波音747有18個輪胎，掉四個也能降落。但前面兩個輪胎有剎車最重要，飛機轉彎滑行需要用的。如果爆掉前面一個輪胎還可以轉，爆掉兩個則沒法轉，會要求地勤拖車。

他說，通常起飛前，機師會有檢查動作，繞飛機走一圈，通過目視檢查飛機是否漏油、輪胎有無損壞及機身是否有損毀，但不可能看得很仔細，大家都把命交在技師手上。所以他通常會和技工多拉近關係，讓對方更仔細檢查，因為飛機上天後，如果發生問題，真的一點辦法都沒有，只能試著迫降。

他指出，疫情後，一些技工提早退休，出現了青黃不接的現象。像今年1月18日亞特拉斯航空（Atlas Air）發生一架波音747-8貨機起飛後不久引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸。這類通常屬於維修不當，引擎在機翼下面，而機翼是放油的地方，如果引擎爆炸就會導致油箱起火，很危險。

阿拉斯加航空發生輪胎事故不是首次，但都是波音機型。今年3月，聯合航空（United Airline）的波音777-200飛機在從三藩市起飛後不久發生輪胎掉落事件，飛行員被迫緊急降落。7月8日聯航UA1001航班從洛杉磯起飛時，也發生輪胎脫落。 兩天後，美國航空航班AA590自佛州坦帕國際機場起飛時，由於多個輪胎在跑道上爆裂，導致起飛中止，當時正準備飛往鳳凰城，出包機型分別為波音757-200和波音737-800，所幸都沒有造成人員傷亡。

華人波音機长丁毓麟指出，疫情之後掉艙門掉輪胎等事故增加，原因可能是飛機維修技師青...
華人波音機长丁毓麟指出，疫情之後掉艙門掉輪胎等事故增加，原因可能是飛機維修技師青黃不接，現在大家的命都在技師手上。（丁毓麟提供）

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

上一則

華女經營4家水療店涉性交易 生意遍布南加多地

下一則

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞加州15磅每隻約32.85元

延伸閱讀

飛機上想如廁 最好別在走道排隊等、避開兩時段

飛機上想如廁 最好別在走道排隊等、避開兩時段
阿拉斯加航班掉輪胎 乘客性命現在技師手上

阿拉斯加航班掉輪胎 乘客性命現在技師手上
「起飛一聲巨響」 澳航波音引擎爆炸 雪梨機場起火冒濃煙

「起飛一聲巨響」 澳航波音引擎爆炸 雪梨機場起火冒濃煙
交保護費？路透：華航砸40億美元購新客機

交保護費？路透：華航砸40億美元購新客機
交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單

交保護費了？路透：華航將買20架客機 波音、空巴拆分40億訂單
波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

熱門新聞

華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地