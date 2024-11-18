飛機掉輪胎 華人機長：技師掌握乘客性命

阿拉斯加航空AS309航班14日下午從大華府杜勒斯國際機場(IAD)飛往洛杉磯國際機場（LAX）時，輪胎掉落。（示意圖，取自阿拉斯加航空官網）

阿拉斯加航空（Alaska Airline）今年1月掉艙門，本月14日又掉輪胎，導致飛機迫降。華人波音機長丁毓麟表示，疫情 之後掉艙門掉輪胎等事件增多，原因可能是飛機維修技師青黃不接，現在乘客性命都在技師手上，而不是飛行員手上！

據ABC7洛杉磯報導，阿拉斯加航空AS309航班14日飛往洛杉磯國際機場 （LAX ），執飛機型是十年機齡的波音737-900，機組人員報告起飛後不久發生強烈「顛簸」，飛機上一些行李箱艙門打開，甚至引發緊急氧氣面罩掉落。機上有175名乘客和6名機組人員，其中有數十名乘客是橙縣的中學生。隨後宣布進入緊急狀態，當飛機接近LAX時，緊急服務人員在機場待命。乘客們在著陸前一小時被指示，在下降過程中採取支撐姿勢。飛機最終安全降落在LAX。

機組人員要求檢查起飛的IAD機場跑道，在那裡發現一些輪胎碎片。阿拉斯加航空證實，涉事波音737將停飛等待徹底調查。

今年1月阿拉斯加航空公司的1282航班在空中發生艙門脫落事故後，緊急降落在俄勒岡州波特蘭，當時駕駛的機型是波音737 MAX 9。

對此，波音機長丁毓麟表示，雖然飛機少一兩個輪胎也能降落，像波音747有18個輪胎，掉四個也能降落。但前面兩個輪胎有剎車最重要，飛機轉彎滑行需要用的。如果爆掉前面一個輪胎還可以轉，爆掉兩個則沒法轉，會要求地勤拖車。

他說，通常起飛前，機師會有檢查動作，繞飛機走一圈，通過目視檢查飛機是否漏油、輪胎有無損壞及機身是否有損毀，但不可能看得很仔細，大家都把命交在技師手上。所以他通常會和技工多拉近關係，讓對方更仔細檢查，因為飛機上天後，如果發生問題，真的一點辦法都沒有，只能試著迫降。

他指出，疫情後，一些技工提早退休，出現了青黃不接的現象。像今年1月18日亞特拉斯航空（Atlas Air）發生一架波音747-8貨機起飛後不久引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸。這類通常屬於維修不當，引擎在機翼下面，而機翼是放油的地方，如果引擎爆炸就會導致油箱起火，很危險。