南加華人區驚現「先撞車後搶劫」 槍匪24小時被捕

歹徒先撞車後搶劫，還襲擊老人頭部，24小時內被抓捕歸案。（目擊者提供）

洛杉磯 縣華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），日前發生一起持槍搶劫案件，兩名蒙面劫匪搶奪一對亞裔 長者夫婦的財物，並襲擊老婦人。案發後，洛市、亞市兩地警方通力合作，24小時內將一男一女兩名嫌犯抓捕歸案，並當場在車內繳獲相關犯罪證據。

根據亞凱迪亞警局消息，24歲男性Grayson Horne、29歲女性Cheyenne Craig，兩人因涉嫌持槍搶劫被捕，目前被關押在亞市警局。

案發在11月14日上午，地點位於亞凱迪亞大道（Arcadia. Avenue）800號街區。被害人是一對亞裔長者夫婦，他們當時開車經過此地時，嫌疑人駕駛一輛皮卡車從車道上倒車出來，故意與被害人車輛相撞。蒙面劫匪隨即下車，用槍逼著坐在車內的老年夫婦，強行搶走被害人錢包，並在作案過程中襲擊老婦人頭部。

案發後亞市政府非常重視，警局立即展開全面調查緝捕兇犯。14日下午6時15分，負責此案的警探在洛市Mason Avenue和Nordhoff Street附近，發現嫌犯駕駛的可疑車輛。亞市警局立即向洛市警局請求協助，後者積極響應並開始跟蹤嫌疑車輛。

亞凱迪亞14日發生持槍搶劫案件，一對亞裔老夫婦被搶。（目擊者提供）

兩地警局聯合追蹤過程中，這部車突然停靠在Labrador Street 19900號街區，車內一男一女兩名嫌犯下車徒步逃跑，警員首先抓住女嫌犯，隨後在民宅後院逮捕男嫌犯，並在兩人駕駛的車內搜查到劫案相關物證。

亞市議員王愛琳稱讚警方的高效工作和不懈努力，兩地警局在調查和逮捕過程中相互協助支持，才能在24小時內將嫌犯抓捕歸案。

競選連任成功的市議員鄭博仁（Paul Cheng）表示，亞市將與地方檢察官密切合作，依照法律法規處理這起案件，讓犯罪分子受到應有懲罰。當記者問及不少嫌犯抓捕不久即被無罪釋放，此案是否也會面臨這種狀況，鄭博仁指出，嫌疑人是否被拘留或釋放，取決於指控性質、犯罪記錄、以及他們對社區帶來的威脅。對於嚴重的違法行為，一定會追究嫌犯責任，確保亞市居民的安全。