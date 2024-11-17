銀髮樂齡展／幹細胞治疑難雜症 還銀髮族健康

王福楠博士現場講解幹細胞治療疾病。（記者啟鉻／攝影）

隨著醫療技術的不斷發展，幹細胞治療逐漸成為銀髮族對抗多種疑難病症的新選擇。這項技術利用幹細胞的再生能力，幫助修復或替代受損的組織與器官改善健康。醫學博士王福楠指出，幹細胞技術尚在研究階段，但以他的臨床經驗而言，利用幹細胞治療的安全性、有效率都高，可望給銀髮族帶來更健康的生活。

洛杉磯 世界日報社16日在哈仙達岡社區中心舉辦「2024銀髮樂齡生活展」，王福楠受邀主講「幹細胞治療疑難雜症帶給銀髮族健康」專題。

王福楠博士是美國幹細胞基地創辦人，他指出，幹細胞具有超乎尋常的潛力，能夠自動檢測 人體機能的狀態，並啟動一系列天然生物細胞修復程序，這些功能或成為未來醫學重大突破。他並指出，幹細胞的型態學分類有15種，不同型態的幹細胞可以根據人體的微環境變化，在型態上調整和轉變，尤其在疾病治療、組織再生以及抗衰老領域展現廣闊應用能力。

作為幹細胞治療先驅，王福楠博士介紹了幹細胞系統治療功效。他指出，幹細胞治療能夠修復受損的器官和組織，促進自我更新。某些幹細胞能調節免疫系統反應，減少炎症和自體免疫疾病的影響，控制基礎病。對於年長者經常患有的疾病，幹細胞可用於修復關節部位的軟骨損傷，緩解疼痛，改善行動能力，其它能夠改善的疾病還有神經退化疾病以及心血管疾病 、糖尿病等。降低對藥物依賴。雖然幹細胞治療效果超乎尋常，但他提醒大家平時還是要保持好良好作息習慣，平衡飲食及輕鬆愉快心情。

不過，幹細胞技術尚在研究階段，其效果和安全性可能因病患體質和病情而異。王福楠博士進一步指出，他利用幹細胞治療患者疑難疾病，安全性高，有效率達90%。