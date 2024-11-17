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銀髮樂齡展／規律運動 提升年長者活動力和靈活性

記者啟鉻／哈岡報導
專家現場示範運動，提升年長者活動力和靈活性。（記者啟鉻／攝影）
專家現場示範運動，提升年長者活動力和靈活性。（記者啟鉻／攝影）

年長者因為肌肉流失和靈活度下降而升高跌倒傷害的風險，提升活動能力與靈活性至關重要。南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）物理治療師 Shanny Lu主講預防跌倒、提升老年人的活動能力和靈活性，並現場示範練習，她提醒一定要根據年長者個人體能選擇鍛鍊強度。

Shanny Lu說，隨著年齡增長，肌肉減少骨質疏鬆會影響穩定活動能力。因此，有規律的運動是保持穩定的關鍵。建議年長者進行低衝擊的運動，如簡單的拉伸運動，單膝、雙膝及提臀活動，能夠強化腿部肌肉力量並增強平衡能力。還有核心肌群鍛鍊，簡單的阻力訓練能增強肌肉力量，幫助穩定關節。但年長者應該避免運動傷害，在運動方面不能逞強和過猛，反倒達不到效果。參加有氧運動，比如游泳、騎腳踏車等，要根據每個人體能選擇運動強度。

她還提到年長者膝蓋強化運動，可以坐在椅子上運動，做對大腿肌肉鍛鍊。還有平衡運動，在家中可以利用椅子、桌子選擇簡單平衡運動鍛鍊。

Shanny Lu最後風趣說，日本70歲老人仍在工作，美國78歲老人競選總統，法國老人尋找第二春，而華裔老人要樂活！

南加大 亞凱迪亞 華裔

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