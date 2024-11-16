我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

假護理師任職2醫院 真相發現後被逮捕

編譯組／綜合報導
布班克警局拍攝的Amanda Leeann Porter檔案照。（布班克警局）
布班克警局拍攝的Amanda Leeann Porter檔案照。（布班克警局）

來自維吉尼亞州的44歲Amanda Leeann Porter（後稱P女）被發現假冒護理師在至少兩家洛杉磯縣醫院任職，最後在11月14日由布班克警局（Burbank Police Department）逮捕，目前被羈押在林伍特（Lynwood）的「Century Regional Detention Facility」中且不得保釋，預定12月2日出庭。

警方調查發現，P女長期假冒護理師身分至洛縣各家醫院求職，並在至少兩家醫院擔任過試用護理師，但都在試用期滿或身分暴露後離職。洛縣檢方已對P女提告，罪名包括身分盜用、假冒資格與竊盜重罪。

P女4月8日至5月8日間曾在Providence Saint Joseph Medical Center任職，雖然試用期間都有資深護理師監督，但她還是無照看護了60多位病患，最後是因為同事發現不對勁、假冒外州護理師身分，而被開除，不過已經領到兩個月的薪水。

她之後又去了幾家醫院任職，最後是11月在Henry Mayo Newhall Hospital工作時被捕。兩家醫院都以聲明答覆KTLA的詢問，表示知道實情後就開除了P女，且在試用期間都有人指導，並相信期間施行的照護沒有造成病情惡化。

調查發現，她在維吉尼亞州有詐騙前科，且至少在過去12個月間，騙過南加多間醫院。如有相關案情，可以直接打到布班克警局（818-238-3210），800-222-8477或上網通報「lacrimestoppers.org」。

維吉尼亞州 洛縣 南加

上一則

杉釦富遠紅外線足浴桶  11/23試用購買扣折100元

下一則

專挑女性下手 林肯岡連環劫車犯落網

延伸閱讀

洩露以色列攻打伊朗機密 CIA海外雇員被逮起訴

洩露以色列攻打伊朗機密 CIA海外雇員被逮起訴
降溫又強風 南加野火風險大增 民眾須保持警覺

降溫又強風 南加野火風險大增 民眾須保持警覺
俄勒岡護理師遊歐豔遇後喪命 失蹤3天遭塞行李箱棄屍湖邊

俄勒岡護理師遊歐豔遇後喪命 失蹤3天遭塞行李箱棄屍湖邊
2022年車禍7死9傷 肇事護理師否認故意殺人

2022年車禍7死9傷 肇事護理師否認故意殺人
最高法院裁決 允許維吉尼亞選民名單刪除非公民

最高法院裁決 允許維吉尼亞選民名單刪除非公民
日男「小腸中風」切除250公分 台大營養照護助恢復進食

日男「小腸中風」切除250公分 台大營養照護助恢復進食

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」