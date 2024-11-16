假護理師任職2醫院 真相發現後被逮捕

布班克警局拍攝的Amanda Leeann Porter檔案照。（布班克警局）

來自維吉尼亞州 的44歲Amanda Leeann Porter（後稱P女）被發現假冒護理師在至少兩家洛杉磯縣醫院任職，最後在11月14日由布班克警局（Burbank Police Department）逮捕，目前被羈押在林伍特（Lynwood）的「Century Regional Detention Facility」中且不得保釋，預定12月2日出庭。

警方調查發現，P女長期假冒護理師身分至洛縣 各家醫院求職，並在至少兩家醫院擔任過試用護理師，但都在試用期滿或身分暴露後離職。洛縣檢方已對P女提告，罪名包括身分盜用、假冒資格與竊盜重罪。

P女4月8日至5月8日間曾在Providence Saint Joseph Medical Center任職，雖然試用期間都有資深護理師監督，但她還是無照看護了60多位病患，最後是因為同事發現不對勁、假冒外州護理師身分，而被開除，不過已經領到兩個月的薪水。

她之後又去了幾家醫院任職，最後是11月在Henry Mayo Newhall Hospital工作時被捕。兩家醫院都以聲明答覆KTLA的詢問，表示知道實情後就開除了P女，且在試用期間都有人指導，並相信期間施行的照護沒有造成病情惡化。

調查發現，她在維吉尼亞州有詐騙前科，且至少在過去12個月間，騙過南加 多間醫院。如有相關案情，可以直接打到布班克警局（818-238-3210），800-222-8477或上網通報「lacrimestoppers.org」。