橙縣首創免費手術中心 3000人排隊 明年初服務無保險者

美國首座專為無保險患者提供服務的免費手術中心將於明年2月在橙縣啟用。（取材自abc7電視台）

位於橙市的蘭斯托納克（Lestonnac）免費診所近日獲得湯普森家族基金會（Thompson Family Foundation）400萬美元贊助，籌建一座4000平方呎的先進手術中心，預計於明年2月正式投入服務，成為美國首個專為無保險 患者服務的免費手術中心。

蘭斯托納克診所執行長葛柏（Edward Gerber）表示，這座手術中心將挽救無數生命，並透露目前已有近3000名病患在等候名單上。他指出，作為曾經的病患，他對診所等候室的焦慮情緒深有體會，也理解貧困家庭在醫療費 用與日常開支之間掙扎的無奈。該診所自1979年成立以來，持續為經濟弱勢族群提供免費的基礎醫療、牙科及眼科服務。新手術中心將進一步擴大服務範疇，計畫初期提供包括大腸鏡檢查、內視鏡檢查、脂肪瘤切除及疝氣修補等小型手術，並視需求逐步增加其他醫療項目。

目前已有數十名醫師承諾參與義診服務，其中包括Dr. Nitin Shah，他表示，能夠為陌生病患提供無私的幫助是自 己最大的快樂與成就。葛柏還提到，儘管湯普森家族基金會的捐款是一大助力，手術中心仍需要更多社會捐助。他希望這項創舉能成為全美其他免費診所的典範，為弱勢族群提供更高品質的醫療服務。他強調，雖然建設手術中心需要投入龐大資金，但診所深信這將為患者帶來重大且深遠的正面影響。

據悉，該手術中心計畫於明年1月舉行開幕典禮，並於2月正式接診。蘭斯托納克診所期待透過這項創新服務，幫助更多經濟弱勢的民眾擁有健康且有保障的生活。