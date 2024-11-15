太平洋交響樂團首位華裔理事長翁以霆 音樂教育改變人生

太平洋交響樂團理事會主席翁以霆（記者沈瑋╱攝影）

位於南加州 的太平洋交響樂 團（Pacific Symphony）是美國過去50年來成立的預算規模最大的交響樂團之一，現任理事會主席翁以霆（Arthur Ong）是擔任橙縣 這一重要藝術機構領導職務的首位有色族裔人士，也是首位華裔。

翁以霆是新港灘居民，現年69歲，曾擔任太平洋投資管理公司（PIMCO）的執行副總裁，有30多年法律經驗，目前已退休。他的祖籍江蘇常熟，翁氏是當地赫赫有名的書香世家，其族中先輩翁同龢乃晚清名臣、兩代帝師。

翁以霆本人演奏單簧管，並表示，古典音樂一直在他生命中扮演著重要角色，從小便和家人一起聆聽。他回憶起早年家中經濟並不寬裕，三年級時，正好遇到一個服務於資源匱乏社區的教育項目，他在通過藝術、音樂技巧及學術能力測試後被選中，得以就讀紐約市最好的小學，走上音樂路。後來，他因演奏出色申請到了一所非常好的私立高中，但家中無力承擔學費，然而私立高中見他未入學，打電話給他的父母了解情況後，音樂部為他提供了全額獎學金。

翁以霆表示很榮幸能夠擔任太平洋交響樂團理事長，這也反映了橙縣多元化社區的發展。此前，樂團與南海岸中華文化協會合作舉辦了橙縣元宵燈會（OC Lantern Festival），他希望未來能繼續舉辦更多社區活動，進一步加強與亞太裔社區的聯繫，讓樂團成為橙縣各族群文化生活的組成部分。