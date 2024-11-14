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橙縣民主黨候選人閔大衛逆轉勝 贏得關鍵選區

橙縣訊
最新計票結果顯示，韓裔民主黨候選人閔大衛(Dave Min)將贏得第47選區。（閔大衛官網）
最新計票結果顯示，韓裔民主黨候選人閔大衛(Dave Min)將贏得第47選區。（閔大衛官網）

橙縣第47選區是共和黨擴大眾議院微弱多數席位的重點目標，但最終未能如願。12日，政治預測中心Decision Desk HQ的結果顯示，民主黨候選人韓裔閔大衛(Dave Min)擊敗共和黨人Scott Baugh，贏得第47選區。

兩黨候選人爭奪的是第47選區現任眾議員波特(Katie Porter)空出的席位，自開票日起兩人勢均力敵，Baugh曾一度領先。但截止12日晚5時22分的最新開票顯示，閔大衛以16萬4372票領先Baugh近5912張選票。

ABC 7報導，鑒於還有數千張選票未清點，美聯社尚未宣布獲勝者。但12日晚，Baugh已在社媒平台X上表示，「儘管開展了一場強有力的競選活動……但這種努力還是會略顯不夠。」閔大衛也透過聲明表示，他將在國會「為保護我們的民主、捍衛我們的自由並擴大經濟機會而奮鬥」。

加州第47選區包括爾灣、柯斯塔梅沙、杭廷頓灘、新港灘和其他知名海邊城市，是一個競爭尤其激烈的選區。 閔大衛的競選廣告稱Baugh是「讓墮胎權再次偉大的極端分子」；Baugh則表示閔大衛的「極端自由主義觀點」與該地區格格不入。

民主黨在加州的立法機構和國會代表團中占據主導地位，並且以驚人的2:1比例超過登記的共和黨人。儘管如此，共和黨人在南加州郊區和包括中央山谷在內的廣大郊區仍保留一定政治影響力。橙縣曾被認為是保守派基地，郊區的白人房主是共和黨的強力後盾，但如同加州大部分地區一樣，橙縣人口結構變得更加多元和民主化。

共和黨 加州 橙縣

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