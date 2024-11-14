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天普市凌晨驚傳槍擊命案 1死1傷 嫌犯在逃

洛杉磯訊
洛杉磯天普市發生槍擊命案，造成1死1傷，警方仍在追緝在逃嫌犯。（取自NBC4電視台畫面）
洛杉磯天普市發生槍擊命案，造成1死1傷，警方仍在追緝在逃嫌犯。（取自NBC4電視台畫面）

洛杉磯縣天普市（Temple City）11月12日晚11時發生一起致命槍擊案，造成一死一傷。目前，洛縣警局已全面展開搜查行動，追緝涉案槍手。

根據洛縣警局發言人表示，13日零時55分接獲通報，地點在天普市哈利法克斯路（Halifax Road）5100號路段，該處傳出槍響並有人員受傷，隨即派員趕赴現場。到場後，警員發現一名男子重傷倒地，緊急救護人員將傷者送往鄰近醫院搶救，但由於傷勢過重身亡。

此外，根據NBC4電視台的現場報導，槍擊案還造成第二名受害者受傷。但有關該傷者的具體情況及救治進展，警方尚未對外透露。洛縣警局兇案組探員指出，案發突然，目前尚未掌握任何嫌疑人的外貌特徵，作案動機也不明朗。警方正針對案發現場進行全面蒐證，並調閱周邊監控錄像，希望能拼湊出案件全貌。探員表示，案件可能涉及更為複雜的背景，正在深入調查中。

警方呼籲，若有民眾目擊案發經過，或掌握任何與本案相關的線索，請即刻聯絡洛縣警局兇案組（Sheriff's Homicide Bureau），電話：323-890-5500。希望匿名提供情報的民眾，可撥打「犯罪舉報專線」（Crime Stoppers）800-222-8477，或造訪網站lacrimestoppers.org。

洛縣 天普 槍擊

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