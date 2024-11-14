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常玉逾20幅限量畫作洛杉磯首展 免費參觀

記者邵敏／洛杉磯報導
著名畫家常玉，20多幅全球限量版畫首次在洛杉磯亮相。（記者邵敏／攝影）
著名畫家常玉，20多幅全球限量版畫首次在洛杉磯亮相。（記者邵敏／攝影）

活躍在上世紀的著名旅法畫家常玉，其20多幅全球限量版畫，首次在洛杉磯華人區亮相。為期兩個多月的展覽免費對公眾開放，人們可以走進這名傳奇畫家的藝術世界，近距離一睹風采。

何欣晏在10日的年度盛典上介紹畫家作品。（記者邵敏／攝影）
何欣晏在10日的年度盛典上介紹畫家作品。（記者邵敏／攝影）

彼岸文化傳媒集團和何振岱文化研究美國基金會，10日（周日）在亞凱迪亞舉辦2024年度盛典。主辦方何欣晏 (Tina He)指出，「玉見繁花─常玉與他的時代」展覽，在聖瑪利諾新落成的藝術空間推出。何欣晏介紹，通過一年多的努力，基金會與台北歷史博物館多次溝通，最終得以將常玉的多幅全球限量版畫首次亮相北美，讓洛杉磯民眾可以近距離欣賞畫家作品。

彼岸文化傳媒集團和何振岱文化研究美國基金會，10日舉辦2024年度盛典。（記者邵...
彼岸文化傳媒集團和何振岱文化研究美國基金會，10日舉辦2024年度盛典。（記者邵敏／攝影）

上世紀20年代，常玉與林風眠、徐志摩、徐悲鴻等成為中國最早期的留法學生，他在藝術之都巴黎創作流傳於世的不朽畫作，大部分作品如今都被台北歷史博物館收藏。此次常玉20多幅全球限量版畫，從11月6日至明年1月19日，每周三至周日，上午11時至下午6時免費對大眾開放。每幅作品都融合丰富的中西方文化元素，歡迎人們走進這位先鋒畫家的藝術世界。

徐志摩孫子徐善曾（Hsu Tony Shanzeng）攜夫人應邀參與年會盛典。（...
徐志摩孫子徐善曾（Hsu Tony Shanzeng）攜夫人應邀參與年會盛典。（記者邵敏／攝影）

10日的盛會，徐志摩孫子徐善曾（Hsu Tony Shanzeng）偕夫人參與，並帶來常玉當年為徐志摩創作的畫像，讓眾人跨越時空大飽眼福。此外，盛會孩邀請多名民選官員、社區領袖、專家學者等嘉賓參與。當晚特別推出的默拍環節，更是吸引無數藝術愛好者齊聚一堂。主辦方表示，默拍所有收益將直接用於支持彼岸文化及基金會未來一年的活動。

盛會同時邀請大師級人物，圍繞藝術的不同維度展開深度討論，揭示創作背後的情感和哲思，講解他們對常玉作品的深刻見解、藝術與情感的交融，以及對未來藝術形式的暢想。

博物館 洛杉磯 亞凱迪亞

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